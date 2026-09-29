Sylvester Stallone racconta le estreme conseguenze fisiche dei suoi ruoli storici

Roma – Sylvester Stallone è tornato a parlare del prezzo fisico e della disciplina estrema richiesti per interpretare le figure iconiche che hanno segnato la sua carriera. Da Rocky Balboa a Rambo, la celebre star del cinema d’azione ha rivelato dettagli sui retroscena e sulle ripercussioni corporee accumulate in decenni di acrobazie, combattimenti sul set e allenamenti estenuanti.

GLI INFORTUNI STORICI SUL SET DI ROCKY E RAMBO

Tra gli episodi rievocati dall’attore spiccano i traumi subiti durante le riprese dei suoi film più famosi. Stallone ha ricordato gli interventi chirurgici alla schiena e alle spalle resi necessari dai colpi reali incassati sul ring o dalle cadute pericolose in scena.



Particolarmente noto è il ricovero d’urgenza in terapia intensiva avvenuto durante le riprese di Rocky quattro a causa di un pugno violento sferrato dal collega Dolph Lundgren. L’impatto fu così forte da provocare un trauma cardiaco che costrinse l’attore a un fermo medico prolungato.

IL MESSAGGIO DELLA STAR ALLE NUOVE GENERAZIONI

Oltre alle ferite da set, la star hollywoodiana ha sottolineato come le trasformazioni fisiche repentine e la ricerca di un corpo scolpito abbiano lasciato un segno permanente sul suo stato di salute. Riflettendo sulla propria esperienza, Stallone ha voluto lanciare un avvertimento ai giovani colleghi e agli appassionati di fitness, invitando a non spingere mai il proprio fisico oltre i limiti della sicurezza in nome del successo cinematografico.



Le sue dichiarazioni hanno riacceso l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori sulle condizioni estreme a cui si sottopongono gli attori per girare scene d’azione senza ricorrere alle controfigure.