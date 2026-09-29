Un modello di intelligenza artificiale riconosce il diabete di tipo due dalla voce

ROMA – Una nuova frontiera per la medicina preventiva e la sanità digitale arriva dal mondo dei modelli generativi e predittivi. Un recente studio scientifico ha dimostrato come un modello avanzato di intelligenza artificiale sia in grado di diagnosticare la presenza del diabete di tipo due semplicemente analizzando una breve registrazione della voce umana.

UN TEST RAPIDO ED ECONOMICO SULLO SMARTPHONE

Il sistema è stato testato richiedendo ai partecipanti di pronunciare una semplice frase nel microfono del proprio telefono. I dati vocali raccolti sono stati quindi elaborati dal software di intelligenza artificiale, che ha mostrato un livello di precisione diagnostica elevatissimo nel distinguere i soggetti sani da quelli affetti da diabete di tipo due.



La tecnologia basa la sua efficacia sul fatto che la patologia influisce sulla stimolazione nervosa e sulle corde vocali, lasciando un’impronta acustica distintiva.Lo strumento sfrutta algoritmi capaci di cogliere variazioni impercettibili nella frequenza, nel tono e nei picchi acustici che l’orecchio umano non riesce a percepire ma che segnalano alterazioni nel metabolismo del glucosio.

PROSPETTIVE PER LO SCREENING DI MASSA

La possibilità di effettuare uno screening preliminare attraverso uno strumento accessibile a tutti come lo smartphone rappresenta un passaggio fondamentale per la diagnosi precoce di una malattia spesso silente.



Gli sviluppatori del progetto sottolineano che l’applicazione non intende sostituire i classici esami del sangue o la consulenza medica, ma vuole porsi come un sistema di allerta precoce in grado di spingere le persone a rischio a sottoporsi ai controlli clinici di approfondimento.