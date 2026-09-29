Infarto a 22 anni dopo una tisana al kratom: il caso che riaccende i riflettori sui rischi delle erbe “naturali”

ROMA – Una tisana, una pianta venduta come prodotto naturale e un malore che poteva costargli la vita. Ha 22 anni il giovane che, dopo aver bevuto un infuso a base di kratom, è stato colpito da un arresto cardiaco. Il caso, descritto in uno studio scientifico pubblicato il 23 settembre sulla rivista “Wiener klinische Wochenschrift“, arriva dall’Austria e riaccende l’attenzione sui possibili rischi di una sostanza nota per i suoi effetti stimolanti e simili a quelli degli oppioidi.

Il ragazzo, considerato in buona salute prima dell’episodio, è sopravvissuto grazie ai soccorsi tempestivi. Gli autori dello studio, guidati da Jonas Dunz, segnalano però che il kratom, talvolta percepito come una sostanza a basso rischio, può provocare effetti collaterali gravi e potenzialmente letali. Un caso raro, ma sufficiente a ricordare che “naturale” non significa necessariamente innocuo.

I MINUTI CRITICI

Il giovane è crollato improvvisamente in casa. A trovarlo privo di conoscenza, senza polso e con il corpo scosso da convulsioni è stato il coinquilino, che ha subito iniziato le manovre di rianimazione.

All’arrivo dei soccorritori, il cuore era fermo. Dopo circa quattro minuti di massaggio cardiaco e la somministrazione di adrenalina, il battito è ripreso temporaneamente. Poco dopo, però, si è verificato un nuovo arresto. È stata necessaria un’ulteriore rianimazione, con manovre avanzate, ventilazione meccanica e intubazione, prima di riuscire a stabilizzare il paziente e trasportarlo in ospedale.

Una corsa contro il tempo, durante la quale i medici si sono trovati davanti a un caso difficile da spiegare: perché un ragazzo così giovane, senza patologie cardiache note, aveva rischiato di morire all’improvviso?

LA SVOLTA NELLE ANALISI

I primi accertamenti non hanno individuato una causa evidente. Gli esami tossicologici di routine non hanno rilevato alcol, benzodiazepine o antidepressivi triciclici. Anche le analisi delle urine sono risultate negative per anfetamine, cocaina e oppioidi, fatta eccezione per il fentanyl utilizzato durante i soccorsi. Gli esami cardiaci e gli approfondimenti successivi non hanno evidenziato anomalie strutturali capaci di spiegare l’arresto.

La svolta è arrivata quando il giovane ha riferito di aver bevuto una tisana a base di kratom. I medici hanno quindi richiesto un’analisi tossicologica mirata, che ha rilevato nel sangue una concentrazione di mitraginina pari a 500 microgrammi per litro, contro un intervallo di riferimento del laboratorio compreso tra 20 e 100.

La mitraginina è il principale alcaloide del kratom, cioè una delle sostanze attive contenute nella pianta. Il dato, insieme all’assenza di altre cause evidenti, ha portato i ricercatori a considerare un’intossicazione da kratom la spiegazione più plausibile dell’arresto cardiaco.

È importante, tuttavia, distinguere tra un’associazione molto significativa e una prova definitiva: si tratta di un singolo caso clinico e il meccanismo preciso che ha provocato l’arresto non è stato chiarito in ogni dettaglio.

UN CUGINO DEL CAFFÈ, MA CON EFFETTI DIVERSI

Il kratom, il cui nome scientifico è Mitragyna speciosa, è una pianta tropicale originaria del Sud-est asiatico e appartiene alla stessa famiglia botanica del caffè. Le sue foglie vengono utilizzate tradizionalmente in alcune aree della regione e possono essere masticate oppure preparate in infusi. Oggi la pianta circola anche sotto forma di polveri e capsule.

A renderla particolare sono gli effetti, che possono variare in base alla quantità assunta. A dosi relativamente basse il kratom può avere un’azione stimolante; a dosaggi più elevati possono prevalere effetti sedativi e simili a quelli degli oppioidi. Alcune persone lo utilizzano per cercare sollievo dal dolore o aumentare energia e concentrazione, ma questo non significa che la sua efficacia e la sua sicurezza siano garantite.

La mitraginina agisce su diversi sistemi dell’organismo, compresi i recettori oppioidi. Alcune evidenze sperimentali suggeriscono inoltre che possa interferire con i canali ionici coinvolti nell’attività elettrica del cuore, aumentando il rischio di alterazioni del ritmo cardiaco.

IL PACEMAKER E IL RECUPERO

Superata la fase più critica, il ventiduenne ha continuato a essere monitorato in ospedale. È stato estubato il secondo giorno di ricovero e ha presentato alcuni lievi disturbi neurologici transitori, risolti nel giro di pochi giorni.

Al quarto giorno si è verificato un nuovo problema: durante il sonno, il battito cardiaco è sceso a circa 25-30 pulsazioni al minuto. Anche i test genetici per individuare alcune malattie ereditarie del cuore hanno dato esito negativo.

Di fronte alla ricomparsa di episodi di bradicardia così marcata, i medici hanno deciso di impiantare un pacemaker permanente. Il giovane è stato dimesso circa due settimane dopo l’arresto cardiaco, senza deficit neurologici residui e senza nuove aritmie nel periodo di follow-up.

NATURALE NON SIGNIFICA INNOCUO

Il caso riporta al centro una questione spesso sottovalutata: le sostanze di origine vegetale possono avere effetti farmacologici importanti, interagire con l’organismo e provocare reazioni anche gravi. La loro origine naturale, da sola, non garantisce che siano sicure.

C’è poi un problema diagnostico. La mitraginina non viene ricercata sistematicamente in tutti gli esami tossicologici di routine. Alcune intossicazioni potrebbero quindi essere difficili da riconoscere, soprattutto quando chi arriva in ospedale non è in grado di riferire che cosa ha assunto.

Gli stessi ricercatori sottolineano che non è stata ancora definita una concentrazione ematica di mitraginina capace di distinguere con certezza un’intossicazione grave da una non grave. Il valore rilevato nel giovane era elevato rispetto all’intervallo di riferimento del laboratorio, ma non può essere trasformato in una soglia universale di pericolo.