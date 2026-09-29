Achille Lauro, il concerto evento da San Siro arriva stasera su Canale 5





ROMA -La grande musica dal vivo conquista la prima serata televisiva. Questa sera Canale 5 trasmette il concerto evento di Achille Lauro registrato allo stadio San Siro di Milano, una delle tappe più importanti e memorabili del suo percorso artistico.



Lo show rappresenta la consacrazione del cantante romano nella scala del pop e del rock italiano, offrendo al pubblico da casa la possibilità di rivivere le emozioni e l’energia di un live che ha collezionato il tutto esaurito tra i tifosi e gli appassionati della sua musica.



TRA SCENOGRAFIE TEATRALI, MODA E GRANDI SUCCESSI



Lo spettacolo si distingue per una produzione imponente che unisce musica, performance visiva e moda d’avanguardia. Sul palco allestito al centro dello stadio, Achille Lauro propone una scaletta ricca dei suoi brani più celebri, ripercorrendo la sua evoluzione stilistica fin dagli esordi.



Ad accompagnare la musica ci sono gli ormai iconici cambi d’abito firmati da grandi case di moda, corpi di ballo e installazioni scenografiche studiate per trasformare ogni canzone in un quadro teatrale ad alto impatto emotivo.



DOVE VEDERE LA TRASMISSIONE E LO STREAMING



L’appuntamento per tutti i fan e per gli amanti dei grandi show dal vivo è fissato per questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 21:30. Per chi desidera seguire l’evento da dispositivi mobili, lo show sarà disponibile contemporaneamente anche in streaming gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity.



La serata offrirà anche sguardi inediti dietro le quinte, con filmati dedicati alla preparazione dello spettacolo e ai momenti di tensione e gioia prima dell’ingresso sul palco dello stadio milanese.