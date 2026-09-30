“Dio, fai di me quello che vuoi. Ma fammi diventare famoso.” Netflix racconta Matthew Perry

ROMA – Quando era diventato famoso, Matthew Perry aveva detto che era esattamente quello che aveva chiesto a Dio. Poi aveva aggiunto: “Dio non aveva dimenticato il resto.” Quella frase è la chiave di tutto. E adesso c’è finalmente un documentario che prova a raccontare cos’era “il resto”.

IL TITOLO, IL FORMATO E LA DATA

“The One About Matthew Perry” è una docuserie in tre episodi diretta da Mary Robertson, già autrice di “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, che debutterà globalmente su Netflix il 27 ottobre 2026, esattamente un giorno prima del terzo anniversario dalla morte dell’attore. Il titolo è un omaggio alla struttura degli episodi di Friends, suddivisi in tre parti: “The One About Love”, “The One About Laughter” e “The One About a Friend”.

CHI PARLA NEL DOCUMENTARIO

Il documentario include persone che non avevano mai parlato di Perry in pubblico, tra cui la sorella minore Mia Perry Bowick e i due migliori amici che lo conoscevano da oltre 40 anni, David Pressman e Roger Castillo.





Mia Perry Bowick ha dichiarato: “Ci è voluto del tempo per sentirmi pronta a condividere questi ricordi e com’era amare Matthew attraverso tutta la complessità della sua vita, vederlo come una persona intera, non solo come Chandler e non solo come qualcuno che lottava con la dipendenza.”

COSA CONTIENE

La serie utilizza foto inedite e filmati dall’archivio privato della famiglia Perry. Includes inoltre la testimonianza di Martin Estrada, l’ex procuratore federale che aveva guidato le indagini penali sulla morte di Perry.

IL MOMENTO PIÙ TOCCANTE DEL TRAILER

Nel trailer Perry dice in voiceover: “Ho detto a Dio: puoi farmi quello che vuoi, basta che tu mi faccia diventare famoso.” Poi riflette: “Dio non aveva dimenticato l’altra parte.” Due frasi che spiegano meglio di qualsiasi sinossi di cosa parla questa serie.

PERCHÉ CONTA

Il documentario si rivolge a milioni di persone nel mondo che hanno a che fare con le dipendenze, proprie o di qualcuno che amano, e vuole mostrare l’uomo dietro la figura pubblica: generoso, divertente, vulnerabile, più grande della vita. Non è una celebrazione. È un ritratto onesto e secondo chi ha partecipato, l’onestà era il suo più grande lascito.