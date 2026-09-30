Caso Ronaldo, salta l’allenamento dopo la panchina: la spiegazione spiazza i tifosi

ROMA – Prima 90 minuti in panchina, poi un allenamento saltato e una spiegazione che ha fatto discutere. Cristiano Ronaldo finisce al centro delle polemiche in Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca. Il capitano della Seleção ha raggiunto i compagni allo stadio di Malmö, in Svezia, ma non ha partecipato alla seduta collettiva: dopo un breve confronto con il ct Jorge Jesus, è tornato in albergo per svolgere un lavoro specifico in palestra. Il motivo? Secondo la versione fornita dalla Federcalcio portoghese, nell’impianto mancava un’attrezzatura necessaria per il suo programma di allenamento.

Una spiegazione insolita, arrivata in un momento tutt’altro che tranquillo. L’assenza si è verificata appena due giorni dopo la partita contro la Norvegia, durante la quale CR7 non è mai entrato in campo. E mentre cresce la curiosità su quello che sta succedendo tra il fuoriclasse e il nuovo commissario tecnico, il presidente della Federazione, Pedro Proença, ha anticipato il proprio arrivo in Danimarca per un confronto con entrambi.

L’ALLENAMENTO SALTATO E LA SPIEGAZIONE DEGLI ATTREZZI

Martedì 29 settembre Ronaldo si è presentato all’Eleda Stadion, lo stadio del Malmö dove il Portogallo sta preparando la prossima partita. Ha raggiunto il terreno di gioco prima dell’inizio della seduta e ha parlato brevemente con Jorge Jesus, ma non si è unito ai compagni durante l’allenamento. Poco dopo ha lasciato l’impianto per tornare in hotel e lavorare in palestra.

La Federazione ha ricondotto la scelta alla mancanza di un’attrezzatura specifica nello stadio, necessaria per il programma individuale del giocatore. Non si è trattato, secondo questa ricostruzione, di un allenamento completamente saltato, ma di una seduta svolta lontano dal resto della squadra.

Nella stessa giornata non si sono allenati regolarmente sul campo neppure João Félix e Francisco Conceição. Le loro situazioni, però, erano diverse: Félix ha svolto lavoro specifico di recupero, mentre Conceição era alle prese con un problema fisico rimediato contro la Norvegia.

La spiegazione ufficiale non ha impedito che si moltiplicassero le domande. A rendere il caso particolarmente delicato è soprattutto la tempistica: Ronaldo arriva da una partita trascorsa interamente in panchina e il suo comportamento al fischio finale aveva già attirato l’attenzione.

LA PANCHINA CONTRO LA NORVEGIA

Domenica 27 settembre il Portogallo ha battuto la Norvegia per 2-1 a Oslo, conquistando tre punti importanti nel girone di Nations League. João Félix ha sbloccato il risultato, Erling Haaland ha firmato il pareggio e Gonçalo Ramos, schierato al posto di Ronaldo, ha segnato il gol decisivo.

Per CR7, invece, nessun minuto in campo. Il capitano è rimasto in panchina per tutta la partita, nonostante il riscaldamento effettuato durante la gara. Un episodio significativo per un giocatore abituato a essere protagonista e che non restava in panchina per un’intera partita ufficiale della Nazionale dagli Europei del 2008.

A colpire è stato anche il finale. Dopo il fischio dell’arbitro, Ronaldo si è diretto verso gli spogliatoi senza unirsi ai compagni nel consueto saluto ai tifosi portoghesi. Un gesto che ha alimentato le interpretazioni su un possibile malcontento per la mancata convocazione in campo, anche se da solo non permette di stabilire con certezza che cosa abbia pensato il giocatore.

La situazione è resa ancora più delicata dal confronto con la partita precedente: giovedì 24 settembre, contro il Galles, Ronaldo era partito titolare, prima di essere sostituito nella ripresa. In pochi giorni, dunque, il suo impiego è cambiato sensibilmente.

IL RAPPORTO CON JORGE JESUS E L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE

Al centro delle indiscrezioni c’è proprio il rapporto tra Ronaldo e Jorge Jesus, che conosce bene l’attaccante dopo averlo allenato all’Al Nassr, in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dai media portoghesi, il mancato impiego contro la Norvegia potrebbe aver alimentato il malumore del capitano.

Dopo la partita, Jesus ha difeso la propria scelta spiegando che l’andamento della gara non aveva suggerito l’ingresso di Ronaldo. Il ct ha quindi lasciato intendere che sarebbe stato necessario un confronto con il giocatore per chiarire la situazione.

La vicenda ha attirato anche l’attenzione di Pedro Proença. Il presidente della Federcalcio portoghese ha anticipato la partenza prevista per seguire la Nazionale Under 21 alle Azzorre e si è diretto a Copenaghen, dove era atteso un confronto con Ronaldo e Jesus. Una mossa che testimonia la delicatezza del momento, ma che non costituisce di per sé la conferma di una rottura tra il capitano e l’allenatore.

Nel frattempo, Ronaldo ha pubblicato sui social una fotografia in tuta della Nazionale, accompagnata dalla bandiera portoghese e da un cuore rosso. Nessuna dichiarazione diretta sull’allenamento saltato o sulla panchina contro la Norvegia.

GIOVEDÌ LA SFIDA CON LA DANIMARCA

Adesso l’attenzione si sposta sul campo. Giovedì 1 ottobre il Portogallo affronterà la Danimarca al Parken Stadium di Copenaghen, nella terza giornata del girone di Nations League. La squadra di Jesus arriva all’appuntamento dopo due vittorie consecutive e guida il gruppo con sei punti.

La domanda è inevitabile: Ronaldo tornerà titolare oppure dovrà fare nuovamente i conti con le scelte del ct? La risposta arriverà con la formazione e con le decisioni dello staff tecnico.