Maradona torna a Napoli. Sabato al Palapartenope va in scena l’uomo dietro il mito

ROMA – Non un documentario, non una serie tv. Uno spettacolo vero, con attori, musica dal vivo, danza, rap e acrobazia. E la città giusta per farlo: Napoli, che Maradona non l’ha mai smesso di amare.

LO SPETTACOLO

Debutterà sabato 3 ottobre al Teatro Palapartenope di Napoli “Numero 10”, lo spettacolo ispirato alla storia di Diego Armando Maradona, con la regia di Carolina Fanelli che ha curato anche la sceneggiatura con la collaborazione del giornalista Marino Bartoletti, autore e interprete del monologo conclusivo.



Le musiche originali sono di Phil Mer, batterista dei Pooh da anni.

COME COMINCIA

“Numero 10” comincia dalla fine: la notizia della morte di Maradona irrompe sulla scena tra flash e rumore dei media. Da quel momento, lo spettacolo si muove tra l’Argentina e Napoli, gli stadi e i ricordi.

IL CAST

Erasmo Genzini veste i panni del Pibe de Oro, affiancato da Maurizio Casagrande. La partecipazione straordinaria è di Lina Sastri, nel ruolo della madre di Maradona.



Giorgio Borghetti veste i panni del Giornalista, figura attraverso cui lo spettacolo affronta il rapporto conflittuale di Maradona con l’informazione.

PERCHÉ È DIVERSO DAGLI ALTRI

L’obiettivo è attraversare il mito per arrivare al cuore dell’umanità di Maradona: il talento assoluto e la caduta, la ribellione e il riscatto, l’amore viscerale di una città e la pressione insostenibile. Non è una celebrazione, è un ritratto che guarda dentro le fragilità di un uomo che portava il peso di essere leggenda.

IL CONTESTO: QUARANT’ANNI DOPO

Lo spettacolo arriva a quarant’anni dalla storica vittoria del primo scudetto del Napoli, conquistato sotto la guida di Maradona nella stagione 1986/1987.



La scelta del Palapartenope per il debutto è un omaggio a un luogo iconico della scena partenopea, lo spazio naturale per accogliere un progetto che nasce in dialogo diretto con la città.

QUANDO E DOVE

Le recite sono in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 al Teatro Palapartenope, in via Corrado Barbagallo 115 a Napoli. Biglietti disponibili su TicketOne. Dopo il debutto napoletano, lo spettacolo punta a un tour nazionale.