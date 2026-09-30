Physical Italia, Federica Pellegrini nella bufera per la frase ad Abou Kane: “Eravamo dentro se non ti buttavi”

ROMA – Nove secondi. Tanto è bastato per fermare la corsa della squadra di Federica Pellegrini a Physical Italia: da 100 a 1, il reality di Netflix in cui 100 concorrenti si sfidano in prove di forza e resistenza. Ma a far parlare non è stata soltanto l’eliminazione, quanto lo sfogo della campionessa olimpica contro il compagno Abou Kane: “Noi eravamo dentro se non ti buttavi a terra con l’imbragatura. Non avevi finito il tuo lavoro. Fine”. Parole che hanno acceso le polemiche sui social, tra accuse di scarsa sportività e richieste di maggiore contesto. Pellegrini, dal canto suo, sostiene che il montaggio abbia escluso una battuta di Kane che avrebbe provocato la sua reazione.

LA PROVA DELLE BIGHE

La squadra, guidata dall’ex rugbista Alvise Rigo e composta anche da Federica Cesarini, è stata eliminata dopo aver mancato di appena nove secondi il tempo necessario per superare la prova delle bighe.

Durante la sfida, Cesarini non è riuscita a completare il proprio percorso, facendo scattare una penalità di 30 secondi per il gruppo. Kane è intervenuto per aiutarla, affrontando anche una parte aggiuntiva del tragitto. Una volta terminata la prova, però, l’attenzione si è concentrata sui secondi persi dal concorrente mentre si liberava dall’imbragatura per passarla a Rigo.

Secondo Pellegrini, proprio quel ritardo avrebbe pesato sul risultato finale. Kane ha risposto senza alzare i toni: “Quando si perde ognuno dice il suo pensiero, però il mio l’ho fatto”.

LA REPLICA DI PELLEGRINI: “IL RESTO È SHOW”

La polemica è proseguita fuori dal programma, con numerosi utenti che hanno criticato l’atteggiamento dell’ex nuotatrice, accusandola di aver attribuito a un solo componente la responsabilità di una sconfitta di squadra.

Pellegrini ha risposto su Instagram, spiegando che il pubblico non avrebbe visto tutto quello che è successo tra i concorrenti. Secondo la sua versione, infatti, prima dello sfogo ci sarebbe stata una battuta di Kane poi esclusa dal montaggio della puntata.

“Non metto in dubbio che abbia dato il massimo, ma ripeto la mia ‘sentenza’ arrivava dopo una sua pessima battuta. Se non avesse detto niente non gli avrei sicuramente detto niente. Il resto è show”, ha scritto la campionessa.

Pellegrini ha quindi contestato la ricostruzione mostrata al pubblico, sostenendo che mancasse un passaggio importante per comprendere la sua reazione. La battuta a cui fa riferimento, però, non è stata resa nota: al momento, non è possibile ricostruire con certezza che cosa sia stato detto prima del confronto.

LA FRASE SULLA SQUADRA E LE ACCUSE SUI SOCIAL

A riaccendere la discussione è stata anche un’altra risposta di Pellegrini. A un utente che si diceva dispiaciuto per Kane, capitato nella squadra sbagliata, l’ex nuotatrice ha replicato: “Se non ricordo male è finito nella nostra perché nessuno l’ha voluto nella sua”.

Anche questa frase ha provocato reazioni contrastanti. Alcuni utenti l’hanno interpretata come un’ulteriore stoccata al concorrente, mentre altri hanno letto l’intera vicenda in chiave discriminatoria, arrivando a parlare di razzismo.

ABOU KANE: “NON LO DEFINIREI RAZZISTA”

A intervenire direttamente è stato lo stesso Kane, che ha affidato a Instagram la propria versione dei fatti. Il concorrente ha ricordato che la prova era collettiva e che, a suo avviso, non è corretto attribuire il risultato a una sola persona.

“In un gioco di squadra, la responsabilità è di tutti: non credo che il risultato dipenda da una sola persona”, ha scritto, sottolineando anche di aver cercato di mantenere un comportamento rispettoso durante l’esperienza nel programma.

Kane ha affrontato anche le accuse di razzismo rivolte alla campionessa, prendendo le distanze da questa interpretazione: “Secondo me Federica ha avuto un comportamento non adeguato in quel momento, ma non lo definirei razzista“.