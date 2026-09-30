Google vuole portare i data center nello spazio: domani il primo test dei chip AI

ROMA – E se il prossimo data center non fosse sulla Terra, ma a centinaia di chilometri di altezza? È l’idea, decisamente poco terrestre, al centro di Project Suncatcher, il progetto di ricerca con cui Google sta studiando la possibilità di spostare nello spazio una parte dell’infrastruttura necessaria per far funzionare l’intelligenza artificiale.

La teoria è semplice: portare in orbita i chip che elaborano i dati, alimentarli con l’energia del Sole e collegare tra loro diversi satelliti fino a creare, un giorno, una sorta di enorme centro di calcolo nello spazio. Per ora, però, siamo ancora nella fase degli esperimenti. E il prossimo passo è già dietro l’angolo.

IL PRIMO TEST IN ORBITA

Google ha annunciato che il primo satellite-prototipo di Suncatcher dovrebbe partire il 1° ottobre 2026 con la missione Transporter-18 di SpaceX, nell’ambito di una collaborazione con Planet. A bordo ci saranno i Tensor Processing Units (TPU), i chip sviluppati da Google per i carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale.

L’obiettivo non è mettere online il primo “data center spaziale“, almeno non ancora. Il satellite servirà soprattutto a capire se l’hardware può sopravvivere e funzionare davvero fuori dall’atmosfera terrestre, dove le condizioni sono decisamente meno comode rispetto a un normale centro dati.

Durante il lancio, per esempio, i componenti devono resistere a forti vibrazioni e accelerazioni. Una volta arrivati in orbita entrano in gioco anche le radiazioni e le temperature estreme. Google ha già sottoposto i suoi TPU a test sulla Terra, ma l’azienda sottolinea che alcune verifiche possono essere fatte soltanto direttamente nello spazio.

PERCHÉ PROPRIO LO SPAZIO?

La risposta è l’energia. In orbita bassa, secondo Google, i satelliti possono avere accesso alla luce solare per una parte molto più ampia del tempo rispetto agli impianti terrestri, arrivando potenzialmente a generare fino a otto volte più energia solare. L’idea è quindi sfruttare una risorsa praticamente inesauribile per alimentare infrastrutture sempre più affamate di elettricità, soprattutto con la crescita dell’AI.

Ma c’è un problema quasi ironico: anche nello spazio un computer scalda. E parecchio.

Sulla Terra i data center utilizzano sistemi di raffreddamento che sfruttano l’aria o altri sistemi per portare via il calore. Nel vuoto dello spazio l’aria non c’è. Google sta quindi studiando sistemi basati su heat pipe e radiatori, che dovranno disperdere il calore direttamente nello spazio. Anche questo sarà uno degli aspetti messi alla prova dalla missione.

IL DATA CENTER SPACIALE È ANCORA LONTANO

Il progetto immaginato da Google è molto più ambizioso del singolo satellite. In futuro, ogni veicolo potrebbe ospitare numerosi TPU e lavorare insieme agli altri satelliti, formando vere e proprie costellazioni dedicate al calcolo dell’intelligenza artificiale.

Per farlo, però, servirà una comunicazione rapidissima tra i satelliti. Google sta studiando collegamenti laser ad alta larghezza di banda e prevede di testare questa tecnologia con due satelliti nel 2027.

Costruire un’enorme infrastruttura informatica nello spazio è ancora estremamente complicato e costoso. I costi dei lanci, la produzione dei satelliti e tutti i problemi ingegneristici da risolvere rendono il progetto lontano da un utilizzo commerciale su larga scala. Reuters riporta che gli esperti considerano ancora la tecnologia lontana dalla piena sostenibilità commerciale.

Per questo Suncatcher, almeno per ora, è soprattutto una scommessa sul futuro.