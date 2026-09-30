OpenAi lancia Dots: gli agenti IA che lavorano in autonomia

ROMA – Si assegna un compito la sera, si chiude il computer e si lascia lavorare l’intelligenza artificiale. L’obiettivo? Ritrovare il risultato pronto, senza dover seguire ogni passaggio. È la promessa di Dots, i nuovi agenti di intelligenza artificiale presentati da OpenAi il 29 settembre, durante il DevDay di San Francisco. Non un semplice chatbot a cui fare domande, ma un assistente capace di portare avanti attività in autonomia, anche quando l’utente è impegnato altrove.

La novità si inserisce nella corsa agli assistenti personali basati sull’IA e porta OpenAi a confrontarsi con Meta, che ha lanciato Muse. La sfida, ormai, non riguarda soltanto chi riesce a dare le risposte migliori, ma anche chi riesce a trasformarle in azioni concrete.

NON SOLO RISPOSTE

La differenza rispetto a una normale conversazione con ChatGpt è semplice: a Dots non si chiede soltanto un’informazione, ma si affida un obiettivo da raggiungere.

Gli agenti utilizzano il modello Gpt-6 Astra e dispongono di un computer virtuale nel cloud, con un browser e la possibilità di accedere alle applicazioni collegate. OpenAi dichiara la compatibilità con oltre 4.000 app. In questo modo, Dots può organizzare i passaggi necessari, lavorare su più attività e aggiornare l’utente sui progressi, chiedendo un’autorizzazione quando serve.

In altre parole, si passa dal chiedere all’IA come fare qualcosa al delegarle una parte del lavoro.

LAVORA ANCHE QUANDO NON CI SEI

È qui che Dots prova a fare la differenza. Gli agenti possono lavorare in background, seguire attività programmate e cercare informazioni utili anche quando l’utente non sta interagendo direttamente con loro.

Un esempio? Un Dot può controllare il calendario e preparare ogni mattina un riepilogo degli appuntamenti. Oppure può seguire i commenti degli utenti su un’app, individuare eventuali problemi e preparare possibili correzioni da sottoporre allo sviluppatore.

Tra gli utilizzi mostrati da OpenAi ci sono anche l’aggiornamento dei materiali per il lancio di un prodotto, l’analisi di nuovi dati e la preparazione di contenuti a partire dalla trascrizione di un’intervista.

Il vantaggio è soprattutto pratico: invece di ricominciare ogni volta da zero, l’utente può affidare un’attività all’agente e riprenderla in un secondo momento.

IMPARA LE ABITUDINI

Dots punta anche sulla personalizzazione. Attraverso le indicazioni e i feedback ricevuti, l’agente può adattare il proprio modo di lavorare alle preferenze dell’utente e tenere conto degli obiettivi da raggiungere.

L’idea è avere un assistente che impari progressivamente a organizzare le attività secondo le proprie esigenze, senza dover rispiegare ogni volta tutto da capo. OpenAi guarda inoltre a un futuro in cui più agenti possano collaborare, dividendo i compiti e seguendo progetti complessi.

NON PUÒ FARE TUTTO DA SOLO

Più autonomia significa anche più attenzione alla sicurezza. Un agente che accede ad applicazioni e informazioni personali deve avere limiti precisi, soprattutto quando può compiere operazioni al posto dell’utente.

Per questo OpenAi ha previsto autorizzazioni e regole che permettono di stabilire quali attività Dots possa svolgere autonomamente e quali richiedano una conferma. Le operazioni più delicate restano sotto il controllo della persona.

C’è poi una distinzione importante: durante la ricerca proattiva sulle applicazioni collegate, Dots può consultare le informazioni, ma non inviare messaggi o modificare direttamente i contenuti in quella modalità. L’azienda raccomanda comunque di verificare i risultati, perché anche un agente autonomo può commettere errori.

QUANDO ARRIVA IN ITALIA?

La disponibilità dipende dal tipo di abbonamento. Al lancio, Dots viene distribuito agli utenti Pro nei mercati idonei, ma l’Italia è esclusa da questa prima fase per gli account personali. La situazione è diversa per le aziende: il servizio è previsto per gli abbonati Business Premium nei Paesi supportati, mentre gli utenti Enterprise possono accedere alla versione beta quando viene abilitata dall’amministratore.

Per creare un Dot serve inizialmente un computer; una volta configurato, l’agente può essere utilizzato anche attraverso l’app per smartphone.

Sam Altman, amministratore delegato di OpenAi, ha descritto Dots come un prodotto premium, anche per le risorse di calcolo necessarie a mantenerlo operativo. L’obiettivo dichiarato è ampliare in futuro l’accesso a questa tecnologia, ma non è stata indicata una data precisa per la disponibilità generale.

LA NUOVA SFIDA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Con Dots, OpenAi punta a cambiare il rapporto quotidiano con l’intelligenza artificiale. ChatGpt resta lo strumento a cui rivolgere domande, chiedere spiegazioni o generare contenuti; gli agenti, invece, provano a fare un passo in più, seguendo un’attività nel tempo e portandola avanti anche senza una supervisione continua.

La strada, però, non è priva di ostacoli. Durante il DevDay alcune dimostrazioni dal vivo hanno incontrato problemi tecnici, un promemoria del fatto che queste tecnologie sono ancora in evoluzione.

La direzione è comunque chiara: il futuro dell’IA non passa soltanto dalle risposte che sa dare, ma anche dai compiti che riesce a svolgere. E la domanda, a questo punto, è quanto lavoro saremo davvero disposti ad affidarle.