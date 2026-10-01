In cinque anni è scomparso un quinto del ghiaccio svizzero. Il 2026 è il secondo anno peggiore di sempre

ROMA – C’è un picchetto di misurazione conficcato nel ghiacciaio del Rodano che ogni anno viene ripiantato. Non perché cada, ma perché il ghiaccio in cui stava non c’è più. È il modo più concreto per capire cosa sta succedendo sulle Alpi svizzere.

I NUMERI DEL 2026

Nel 2026 i ghiacciai svizzeri hanno perso circa 2,5 chilometri cubi di ghiaccio, quasi il 40% del volume del Lago di Lugano, per un totale del 5,5% del ghiaccio ancora presente. Dal 2021 è così scomparso il 19,4% del ghiaccio allora presente.



Il 2026 è il secondo anno peggiore mai registrato, dietro solo al 2022. Quattro degli ultimi cinque anni figurano tra quelli con la maggiore fusione mai documentata.

PERCHÉ IL 2026 È STATO COSÌ GRAVE

Ondate di calore persistenti durante l’estate e un inverno secco, con pochissime nevicate, hanno lasciato il ghiaccio con una protezione minima e hanno fatto iniziare la fusione prima del solito. Alcuni ghiacciai hanno perso tra 2,5 e 4 metri di spessore quest’anno, con riduzioni fino a 10 metri misurate sulle lingue glaciali più esposte.

I GHIACCIAI CHE NON CI SONO PIÙ

Le osservazioni fotografiche hanno già documentato la completa scomparsa di alcuni piccoli ghiacciai, tra cui il Bella Tola, nel Vallese, e il Griessfirn-Plattalvafirn, nel canton Glarona.



Per i ghiacciai più grandi: Allalin, Clariden, Grande Aletsch e Rodano, il bilancio del 2026 è stato il più negativo dall’inizio delle misurazioni.

IL PARADOSSO DELL’ACQUA

Il rapporto segnala anche un paradosso destinato ad avere conseguenze sulle risorse idriche: nonostante la fusione sia sempre più rapida, la quantità assoluta di acqua prodotta dai ghiacciai tende progressivamente a diminuire perché resta sempre meno ghiaccio da sciogliere.

LE CAUSE

“Il riscaldamento che stiamo vivendo ora può essere attribuito al 100% ai cambiamenti climatici di origine antropica. Senza le emissioni umane o i combustibili fossili non avremmo alcun riscaldamento in questo momento”, è la valutazione degli scienziati di GLAMOS, la rete di monitoraggio dei ghiacciai svizzeri del Politecnico federale di Zurigo.

Tra il 1990 e il 2000 la perdita era stata del 10%; negli ultimi dieci anni è del 27%. I numeri non lasciano spazio a interpretazioni.