18,5 milioni di italiani ascoltano podcast. E li trovano su TikTok

ROMA -C’era un tempo in cui i podcast si scoprivano per caso, grazie a un amico che ti mandava un link o a una rubrica su un giornale. Adesso si trovano su TikTok e Instagram e questo cambia tutto su chi li ascolta, come li trova e perché li sceglie.

I NUMERI

Nel 2026 sono 18,5 milioni gli italiani che hanno ascoltato almeno un podcast nell’ultimo anno, oltre 500 mila in più rispetto al 2025, con una crescita di circa il 3%. Dal 2018 gli ascoltatori sono aumentati dell’80%, passando da 10,3 a 18,5 milioni.



I dati arrivano dalla ricerca NielsenIQ per Audible, diffusa ieri in occasione della Giornata Internazionale del Podcast.

CHI ASCOLTA

Gli ascoltatori più assidui continuano a concentrarsi nelle fasce più giovani della popolazione. In particolare, i 25-34enni si confermano il pubblico più coinvolto, in modo bilanciato tra entrambi i generi ed equamente distribuiti nel Paese, con una lieve maggioranza quest’anno di ascoltatori del Centro Italia.

COME SI ASCOLTA

Gli italiani ascoltano mediamente podcast 5 volte al mese con una durata media di ogni sessione di 26,9 minuti. Non è un consumo distratto è un format che si sceglie consapevolmente e si porta con sé.

IL SORPASSO DEI SOCIAL

Nel 2026 aumenta la consapevolezza nella scelta dei contenuti: tema, genere e narratore si confermano i principali driver di ascolto, mentre i social diventano il primo canale attraverso cui gli utenti scoprono nuovi podcast, davanti al passaparola e agli altri siti internet.



Un passaggio significativo: il podcast non si trova più solo cercandolo, ma ci arriva addosso mentre scorriamo il feed.

COSA SI ASCOLTA E PERCHÉ

La voglia di informarsi e approfondire resta la prima ragione che spinge all’ascolto, ma nel 2026 si fa strada anche la ricerca di intrattenimento. I podcast di approfondimento, seguiti da news e attualità, inchieste e reportage e crime si confermano i generi preferiti dagli italiani.

LE FAMIGLIE E GLI AUDIOLIBRI

Il podcast entra anche nelle famiglie: il 37% dei genitori dice che i figli lo ascoltano e, nel 45% dei casi, sono proprio i genitori a farglielo conoscere. Podcast e audiolibri convivono: circa sei ascoltatori su dieci fruiscono di entrambi.