Jim Carrey si è sposato per la terza volta. E aveva sempre detto che non l’avrebbe fatto

ROMA – Nel 2014, a Howard Stern, Jim Carrey aveva detto di non vedere il matrimonio come una necessità. “Non posso stabilire regole rigide e definitive sul futuro”, aveva aggiunto, come a lasciarsi aperta una porta. Dodici anni dopo, quella porta si è spalancata.

LA CERIMONIA

Jim Carrey si è sposato a 64 anni con Min Ah, 32, durante una cerimonia privata a Los Angeles. La notizia è stata confermata in seguito da un portavoce dell’attore. La coppia aveva reso pubblica la relazione lo scorso febbraio a Parigi, in occasione dei César, dove Carrey aveva ricevuto un premio.

CHI È MIN AH

Min Ah , anche nota come Minzi, è un’artista visiva con base a Los Angeles. I due erano stati fotografati insieme per la prima volta nel 2022, insieme alla figlia di Carrey, Jane, e al nipote Jackson. Per mesi la relazione era rimasta riservata, poi, ai César di Parigi, Carrey aveva rotto il silenzio con parole inequivocabili: “Grazie alla mia sublime compagna, Min Ah. Ti amo.”

IL TERZO MATRIMONIO

Per Jim Carrey si tratta del terzo matrimonio. Nel 1987 aveva sposato l’ex attrice Melissa Womer, dalla quale ha avuto la figlia Jane. In seguito, nel 1996, aveva detto sì a Lauren Holly, sua co-star nel film Scemo e più scemo. Il secondo matrimonio era durato solo otto mesi.

IL PARADOSSO

In passato Carrey aveva dichiarato di non sentire il bisogno del matrimonio, poi aveva incontrato qualcuno che gli ha fatto cambiare idea. Ai César di Parigi, nel discorso di ringraziamento per il César onorario alla carriera, aveva citato il nonno, il padre e la figlia e aveva chiuso con Min Ah.



Un uomo che per anni aveva evitato dichiarazioni pubbliche sui sentimenti, che si è alzato davanti alla platea del cinema francese e ha detto “ti amo” a voce alta. La cerimonia privata di Los Angeles era solo il passo successivo.