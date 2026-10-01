Dottorato honoris causa a Vasco Rossi e una nuova versione live per il brano Marea

ROMA – Un nuovo traguardo accademico si aggiunge alla lunga storia artistica di Vasco Rossi. Il cantautore è stato insignito del dottorato honoris causa per il valore poetico, culturale e sociale della sua produzione musicale, capace di raccontare le emozioni di diverse generazioni.



La cerimonia solenne ha visto la partecipazione di docenti, studenti e appassionati accorsi per celebrare il contributo unico che il rocker ha dato alla lingua e alla canzone d’autore italiana.

LA NUOVA VERSIONE DAL VIVO DI MAREA

In concomitanza con la cerimonia accademica, il cantante ha riservato una sorpresa speciale per la sua sterminata comunità di ascoltatori, pubblicando una nuova versione live di Marea. Il celebre brano, già tra i più amati del suo repertorio, è stato riproposto con un arrangiamento rinnovato, registrato durante le tappe dei suoi ultimi show negli stadi.



La traccia restituisce l’energia viscerale dei concerti e il dialogo costante tra la voce dell’artista e il coro del pubblico.

L’IMPATTO CULTURALE DI UN’ICONA MUSICALE

Durante la prolusione, la direzione dell’ateneo ha evidenziato come i testi di Vasco Rossi abbiano saputo catturare le contraddizioni, i sogni e le fragilità della società contemporanea. Il riconoscimento conferma la centralità del musicista nel panorama artistico nazionale, mentre la nuova pubblicazione discografica rappresenta un ulteriore regalo per i fan che continuano a riempire ogni estate gli impianti sportivi di tutta Italia.