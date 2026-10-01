Fallita la missione di salvataggio, il telescopio della Nasa precipiterà sulla Terra: “I detriti potrebbero sopravvivere”

ROMA – Il robot mandato a salvarlo non ce l’ha fatta ed è bruciato nell’atmosfera il 25 settembre. Il telescopio spaziale Swift della Nasa, invece, è ancora lassù, a circa 325 chilometri dalla Terra, ma continua a perdere quota. Il suo rientro sarà incontrollato e potrebbe avvenire entro la fine dell’anno, forse già nei prossimi mesi. Gran parte della struttura dovrebbe disintegrarsi durante la discesa, ma alcuni componenti potrebbero raggiungere il suolo. Il rischio per le persone, secondo gli esperti, è molto basso, anche se non può essere escluso del tutto.

A complicare la situazione è stato il fallimento di LINK, la navicella robotica sviluppata dalla società americana Katalyst Space Technologies per raggiungere Swift, agganciarlo e spingerlo verso un’orbita più alta. Il piano era ambizioso: prolungare la vita di un osservatorio che, dal 2004, aiuta gli astronomi a studiare alcuni degli eventi più energetici dell’universo.

I DETRITI E IL RISCHIO PER LE PERSONE

Un rientro incontrollato significa che non sarà possibile guidare il telescopio verso una zona prestabilita, per esempio una porzione di oceano lontana dalle aree abitate. La traiettoria finale dipenderà dall’evoluzione dell’orbita e dalle condizioni atmosferiche.

Secondo Alise Fisher, specialista di comunicazione per l’astrofisica della Nasa, la maggior parte della struttura dovrebbe bruciare durante il passaggio nell’atmosfera, mentre alcuni componenti potrebbero sopravvivere. È improbabile che il rientro provochi danni alle persone.

A fare la differenza saranno soprattutto i materiali e le dimensioni dei singoli componenti. Le parti più resistenti, in particolare quelle presenti all’interno dei telescopi ottico e a raggi X, potrebbero non disintegrarsi completamente.

C’è poi un elemento geografico da considerare. L’orbita di Swift è inclinata di circa 21 gradi rispetto all’equatore.

L’esito più probabile resta la caduta dei frammenti in mare o in zone disabitate. Tuttavia non è possibile escludere completamente un impatto in un’area abitata e le possibili conseguenze per chi si trova sul posto.

Anche LeoLabs, società specializzata nel monitoraggio degli oggetti in orbita, ha descritto come molto bassa la probabilità di danni gravi a persone o cose. Per ora, non è stata comunicata una data precisa del rientro né una stima numerica definitiva del rischio.

QUANDO CADRÀ SULLA TERRA

Stabilire il giorno esatto è ancora impossibile. La Nasa ha spiegato che Swift non dovrebbe rientrare prima di ottobre e che fornirà aggiornamenti con l’avvicinarsi dell’evento, seguendo le procedure previste per questo tipo di situazioni.

L’agenzia prevede il rientro entro la fine del 2026, mentre alcune ricostruzioni hanno indicato l’inizio di novembre come possibile finestra temporale.

Prima di allora, il telescopio continuerà a perdere quota. La soglia dei 300 chilometri è particolarmente importante per la missione: al di sotto di questa altitudine, mantenere Swift operativo diventa più difficile e il tempo a disposizione per le osservazioni si riduce.

IL SALVATAGGIO FALLITO: COSA È ANDATO STORTO

Il progetto era chiaro: lanciare un veicolo robotico, avvicinarlo a Swift, afferrarlo con tre bracci meccanici e trasferirlo su un’orbita più alta. Un intervento tutt’altro che semplice, perché il telescopio non era stato progettato per essere agganciato o riparato nello spazio.

Nel settembre 2025 la Nasa aveva affidato l’impresa a Katalyst Space Technologies, attraverso un contratto da 30 milioni di dollari. La società aveva meno di un anno per progettare, costruire e lanciare la navicella.

LINK è partito il 3 luglio 2026 a bordo di un razzo Pegasus XL di Northrop Grumman. Poco dopo l’arrivo in orbita, però, sono emersi i primi problemi: comunicazioni intermittenti e difficoltà nel controllo dell’assetto, cioè nella capacità di orientare correttamente il veicolo nello spazio.

Due ruote di reazione, componenti che permettono di modificare l’orientamento della navicella, hanno smesso di funzionare. Anche un problema a una valvola ha complicato le operazioni. LINK ha iniziato a ruotare in modo incontrollato e i tecnici sono intervenuti per cercare di stabilizzarlo.

L’utilizzo dei propulsori ha permesso di recuperare parte del controllo, ma ha consumato rapidamente il carburante necessario per completare la manovra. Il 19 agosto Nasa e Katalyst hanno quindi deciso di rinunciare all’aggancio e al trasferimento di Swift su un’orbita più alta.

Il 25 settembre, dopo 85 giorni nello spazio, anche LINK ha concluso la sua avventura, rientrando nell’atmosfera terrestre e disintegrandosi.

“Fin dall’inizio era una missione ad alto rischio e ad alto ritorno”, ha dichiarato Shawn Domagal-Goldman, direttore della divisione Astrofisica della Nasa. Nonostante il mancato salvataggio, l’agenzia e Katalyst ritengono che i dati raccolti potranno aiutare a sviluppare future tecnologie per la manutenzione e il recupero dei satelliti.

PERCHÉ SWIFT STA PERDENDO QUOTA

Il principale responsabile è il Sole. Nel 2024 la nostra stella ha raggiunto il massimo del suo attuale ciclo di attività, che dura mediamente circa undici anni. Le tempeste solari e le espulsioni di massa coronale, enormi emissioni di particelle e plasma, hanno riscaldato gli strati più esterni dell’atmosfera terrestre, facendoli espandere.

Il risultato è una maggiore resistenza atmosferica per gli oggetti che orbitano a bassa quota. Anche se a quelle altitudini l’atmosfera è estremamente rarefatta, l’attrito è sufficiente a rallentare gradualmente i satelliti e a farli scendere verso la Terra. Swift ha subito questo effetto più rapidamente del previsto.

Per guadagnare tempo in attesa del possibile salvataggio, i responsabili della missione hanno modificato le operazioni del telescopio, cercando di ridurre la resistenza atmosferica. Per diversi mesi Swift ha limitato le osservazioni, ma dopo la rinuncia al recupero ha ripreso gradualmente a lavorare.

A settembre sono tornati attivi gli strumenti scientifici e il sistema di puntamento automatico, che permette al telescopio di orientarsi rapidamente verso nuovi fenomeni cosmici. Una ripartenza importante per la ricerca, anche se continuare le osservazioni comporta un compromesso con il tempo rimasto prima del rientro.

OLTRE VENT’ANNI A CACCIA DI ESPLOSIONI COSMICHE

Swift è stato progettato soprattutto per individuare i lampi di raggi gamma, brevi emissioni di radiazione tra gli eventi più energetici dell’universo. Quando ne rileva uno, può orientarsi rapidamente verso la sorgente e permettere agli astronomi di studiare ciò che è accaduto.

Nel corso di oltre due decenni, però, il telescopio ha ampliato il proprio campo d’azione, osservando anche altri fenomeni, dalle comete ai buchi neri, e contribuendo a numerose ricerche astrofisiche.

La sua missione iniziale era prevista per circa due anni. Ne sono trascorsi più di ventuno, ben oltre le aspettative di partenza.Ora, mentre gli ingegneri seguono la discesa e gli astronomi cercano di sfruttare le ultime opportunità di osservazione.