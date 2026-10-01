L’Università di Buenos Aires conferisce la laurea honoris Lionel Messi

ROMA – L’Università di Buenos Aires ha annunciato la decisione di conferire la laurea honoris causa a Lionel Messi. Il prestigioso riconoscimento accademico, tra i più importanti dell’America Latina, premia l’eccellenza sportiva del fuoriclasse ma soprattutto il suo ruolo di modello positivo per le giovani generazioni e la dedizione dimostrata nei progetti di solidarietà e sviluppo per l’infanzia.

L’IMPATTO SOCIALE OLTRE I SUCCESSI SUL CAMPO

Oltre ai trionfi sul terreno di gioco e alla vittoria del Mondiale con la maglia albiceleste, il consiglio universitario ha sottolineato il valore etico delle attività promosse dalla fondazione del calciatore.



Dalla costruzione di strutture sanitarie al sostegno per l’istruzione nei quartieri più vulnerabili, Messi ha saputo trasformare la propria popolarità globale in uno strumento concreto di riscatto sociale, diventando un punto di riferimento culturale per l’intero Paese.

LA REAZIONE DEL PUBBLICO E DELLE ISTITUZIONI

L’annuncio del conferimento ha suscitato grande entusiasmo tra gli studenti e la cittadinanza argentina, orgogliosa di vedere uno dei suoi simboli più amati riconosciuto anche dal mondo accademico.



La cerimonia ufficiale vedrà la partecipazione delle principali autorità accademiche e rappresentanti dello sport internazionale, sigillando un ulteriore capitolo nella storia di un atleta diventato icona globale.