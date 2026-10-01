Due cloni, un solo Spider-Man: Amazon prepara la serie sulla Saga del Clone

ROMA – Copie, identità scambiate e un Uomo Ragno che a un certo punto non sa più se è quello vero. La Saga del Clone, una delle storie più discusse dei fumetti Marvel, potrebbe diventare una serie tv. Prime Video è vicina a dare il via libera a un progetto con Sony Pictures Television che metterebbe al centro Ben Reilly e Kaine Parker, le due copie più celebri di Peter Parker.

La notizia è uscita martedì. La serie rientrerebbe nell’accordo tra Amazon Mgm Studios e Sony Pictures Television per portare in tv i personaggi dell’universo Marvel di Sony, quasi tutti legati a Spider-Man. A svilupparla sarebbe Kelvin Yu, sceneggiatore e produttore già al lavoro su Bob’s Burgers e American Born Chinese. Tra i produttori esecutivi ci sarebbero Amy Pascal, produttrice, Phil Lord e Christopher Miller, registi e produttori. Tutti e tre supervisionano l’universo televisivo di Sony e hanno già prodotto Spider-Noir.

LA STORIA CHE DIVISE I LETTORI

La Saga del Clone esce a fumetti tra il 1994 e il 1996. L’idea era già comparsa a metà anni Settanta, quando il Jackal, un nemico di Spider-Man, aveva clonato Peter Parker. Vent’anni dopo Marvel la riprende e la porta all’estremo. Ben Reilly, il clone di Peter, diventa Scarlet Spider. Kaine è il primo tentativo di copia, riuscito male. Il colpo di scena più discusso arriva quando si insinua che l’originale sia Ben e che Peter sia il duplicato. La mossa fu poi ritirata dopo le proteste dei fan. Del resto, con i cloni il rischio è di vedere doppio.

UN ADATTAMENTO CHE POTREBBE CAMBIARE LE CARTE

Il progetto è ancora in evoluzione. Deadline riferisce che le fonti non concordano su un punto chiave. Una versione vedrebbe Ben e Kaine scoprire di essere cloni e scontrarsi con altre copie. Un’altra ipotizza di dare ai due personaggi identità nuove, riscrivendo la premessa. L’unico elemento comune alle ricostruzioni è la presenza di entrambi.

Non ci sono cast annunciato, titolo né data d’uscita. Come per Spider-Noir, la serie debutterebbe sul canale lineare Mgm+ e poi arriverebbe in streaming su Prime Video. Spider-Noir, con Nicolas Cage, è uscita quest’anno ed è stata cancellata dopo una sola stagione. Il suo protagonista era già un Ben Reilly, in una versione ambientata nella New York degli anni Trenta.

Quello di Reilly e Kaine non sarebbe l’unico progetto in cantiere. Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, tra Sony e Amazon sarebbero almeno quattro le serie legate a Spider-Man in sviluppo, e non è detto che arrivino tutte sullo schermo.