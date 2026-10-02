Oasis, i nastri segreti finiscono in tribunale: Noel e Liam fermano l’asta da 1,6 milioni

ROMA – Dovevano finire nelle mani del miglior offerente. Invece, a pochi giorni dall’asta, i nastri degli Oasis sono finiti in tribunale. La band ha avviato un’azione legale per bloccare la vendita di un enorme archivio di registrazioni inedite degli anni Novanta, facendo saltare il lotto che avrebbe potuto raggiungere 1,6 milioni di sterline.

Al centro della disputa ci sono le “The Desk Tapes“, una raccolta che contiene 63 concerti, soundcheck e oltre 100 ore di prove e materiale registrato durante il lavoro della band. Ma la parte più curiosa riguarda alcune conversazioni spontanee tra Noel e Liam Gallagher e altri membri della squadra, registrate lontano dal palco.

COSA SONO I “DESK TAPES”

A raccogliere il materiale è stato Huw Richards, storico tecnico del suono degli Oasis, che lavorò con il gruppo dal periodo dell’uscita di Definitely, Maybe nel 1994 fino al 2001. Le registrazioni venivano effettuate direttamente dal banco del suono, quindi non si tratta delle classiche registrazioni amatoriali fatte dal pubblico.

L’archivio comprende 209 nastri DAT, 73 cassette analogiche e tre MiniDisc. Tra il materiale ci sono anche documenti sonori particolarmente rari, compresa quella che viene indicata come l’unica registrazione conosciuta del concerto degli Oasis a Loch Lomond del 1996.

Dopo essere rimaste per anni alla famiglia Richards, le registrazioni erano state messe in vendita dal figlio di Huw, Owain Richards, attraverso Littleton Auctions, nel Worcestershire.

L’ASTA È SALTATA

La vendita era programmata per sabato 3 ottobre, con una stima compresa tra 1,2 e 1,6 milioni di sterline. Poi è arrivato l’intervento legale degli Oasis e il lotto è stato ritirato.

Owain Richards ha confermato che gli Oasis hanno intrapreso un’azione legale nei confronti suoi e del padre per impedire la vendita. La famiglia ha quindi accettato di rinviare l’asta dei nastri per permettere che la controversia venga affrontata attraverso il procedimento legale o un eventuale accordo.

GLI ALTRI CIMELI RESTANO IN ASTA

Per gli appassionati, però, l’appuntamento del 3 ottobre non è stato cancellato del tutto. La parte dell’asta dedicata ai memorabilia degli Oasis resta confermata, con setlist originali, itinerari interni dei tour, una chitarra Epiphone utilizzata dalla band e un parka Kangol del tour.

Per i nastri, invece, bisognerà aspettare.