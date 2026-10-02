GF Vip, Giulia Provvedi scoppia a piangere e ricorda il padre: “È morto durante una videochiamata”

ROMA – Ci sono ricordi che non hanno bisogno di essere raccontati per tornare a fare male. Nella Casa del Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi si è lasciata andare alle emozioni parlando della sua famiglia e, in particolare, della morte improvvisa del padre. Una videochiamata, una frase che sembrava indicare un attacco di panico e poi la scoperta che si trattava di un infarto. È il ricordo che la cantante de Le Donatella ha raccontato in lacrime nel giardino della Casa, davanti alle coinquiline Megan Ria e Piera Meloni.

Un momento difficile, ma anche una riflessione su quanto possano diventare importanti i gesti più semplici. Per Giulia, uno su tutti: rispondere al telefono quando chiama una persona cara.

TUTTO È PARTITO DALLA MAMMA

Il discorso è cominciato dalla madre di Giulia, colpita anni fa da un’emorragia cerebrale che, per due mesi, le ha tolto la parola. Oggi sta bene e per la figlia quella ripresa ha avuto quasi il sapore di un miracolo.

Giulia ha ricordato anche un dettaglio rimasto impresso nella sua memoria: erano circa le otto di sera e, un’ora più tardi, la madre sarebbe già andata a dormire. Un episodio che le ha lasciato una paura difficile da cancellare: quella di poter perdere da un momento all’altro le persone che ama.

E proprio da quella paura il racconto è arrivato al padre.

LA VIDEOCHIAMATA

Claudio Provvedi, padre di Giulia e Silvia, era stato lui a chiamare la famiglia, raccontando di avere quello che sembrava un attacco di panico. In realtà, come ha spiegato Giulia, era un infarto. E a colpirlo è stato proprio durante quella videochiamata.

“Ci ha chiamato dicendo che aveva un attacco di panico, invece era un infarto”, ha raccontato la Provvedi, scoppiando in lacrime.

Claudio è morto nel settembre 2022. All’epoca, le gemelle avevano raccontato sui social la tragedia, spiegando che il padre era in cura per un tumore ma che a causarne la morte era stato un infarto, arrivato mentre parlava con loro e con la madre.

A distanza di anni, Giulia ha ripercorso quei momenti in una confidenza tra coinquiline, questa volta davanti alle telecamere del GF Vip.

LA REGOLA DI GIULIA

Da quella esperienza Giulia dice di aver imparato a dare ancora più valore alle piccole occasioni di stare in contatto con le persone che ama.

Per questo, ha raccontato alle compagne di viaggio, invita spesso anche i suoi amici a rispondere alle telefonate, soprattutto quando arrivano dai familiari. Non per paura, ma perché non si può sapere quanto possa diventare importante anche una chiamata apparentemente normale.

“Quella chiamata in più che fai con tua mamma, con un tuo parente…”, ha detto con la voce rotta dall’emozione.

Un consiglio semplice, quasi una regola tra amici, nato però da un’esperienza che per Giulia ha cambiato il significato stesso di una telefonata. Perché a volte bastano pochi minuti al telefono per dire qualcosa che, più avanti, potrebbe diventare un ricordo importante.