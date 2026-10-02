La Russia ha detto no a Kanye West. E lo ha fatto per le stesse ragioni dell’Occidente

ROMA – I concerti previsti il 10 e 11 ottobre alla Gazprom Arena di San Pietroburgo sono stati cancellati. L’annuncio è arrivato dalla società organizzatrice Say Agency con un messaggio pubblicato su Telegram: “Amici, con sincero rammarico vi informiamo che i concerti di Ye a San Pietroburgo nelle date previste non potranno svolgersi.” Decine di migliaia di fan avevano già acquistato i biglietti.

IL MOTIVO: LE POSIZIONI SUL NAZISMO

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato in un’intervista che Kanye West non può esibirsi a San Pietroburgo né in qualsiasi altra città russa per le sue posizioni sul nazismo.



Non sono stati forniti dettagli tecnici sulla cancellazione, ma il messaggio politico è arrivato forte e chiaro.

IL CONTESTO: UN ANNO DI PORTE CHIUSE

Da quando nel 2025 ha pubblicato una canzone intitolata “Heil Hitler” e messo in vendita sul suo sito t-shirt con la svastica, Kanye West si è visto chiudere le porte di mezza Europa. Il suo concerto a Reggio Emilia era stato vietato.



Il Regno Unito lo aveva bloccato alla frontiera, costringendo i promoter a cancellare l’intero Wireless Festival 2026, oltre 150mila biglietti rimborsati. Il tour europeo aveva trovato spazio praticamente solo in Turchia, dove a Istanbul aveva rivendicato il record per la “più grande performance in uno stadio di tutti i tempi”.

IL POSSIBILE INCONTRO CON PUTIN

A rendere ancora più surreale la vicenda, nelle settimane precedenti era circolata la notizia di un possibile incontro tra Kanye West e Vladimir Putin a margine dei concerti. L’ipotesi aveva alimentato il dibattito. Poi sono arrivate le cancellazioni e con esse la risposta della Russia, che ha scelto di non fare eccezioni.