La Russia ha detto no a Kanye West. E lo ha fatto per le stesse ragioni dell’Occidente

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I due concerti previsti il 10 e 11 ottobre alla Gazprom Arena di San Pietroburgo sono stati cancellati dalla società organizzatrice Say Agency. La portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova ha dichiarato che West non può esibirsi in Russia per le sue posizioni sul nazismo. È l'ennesima cancellazione in un tour già devastato dalle polemiche

ROMA – I concerti previsti il 10 e 11 ottobre alla Gazprom Arena di San Pietroburgo sono stati cancellati. L’annuncio è arrivato dalla società organizzatrice Say Agency con un messaggio pubblicato su Telegram: “Amici, con sincero rammarico vi informiamo che i concerti di Ye a San Pietroburgo nelle date previste non potranno svolgersi.” Decine di migliaia di fan avevano già acquistato i biglietti.

IL MOTIVO: LE POSIZIONI SUL NAZISMO

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato in un’intervista che Kanye West non può esibirsi a San Pietroburgo né in qualsiasi altra città russa per le sue posizioni sul nazismo.

Non sono stati forniti dettagli tecnici sulla cancellazione, ma il messaggio politico è arrivato forte e chiaro.

IL CONTESTO: UN ANNO DI PORTE CHIUSE

Da quando nel 2025 ha pubblicato una canzone intitolata “Heil Hitler” e messo in vendita sul suo sito t-shirt con la svastica, Kanye West si è visto chiudere le porte di mezza Europa. Il suo concerto a Reggio Emilia era stato vietato.

Il Regno Unito lo aveva bloccato alla frontiera, costringendo i promoter a cancellare l’intero Wireless Festival 2026, oltre 150mila biglietti rimborsati. Il tour europeo aveva trovato spazio praticamente solo in Turchia, dove a Istanbul aveva rivendicato il record per la “più grande performance in uno stadio di tutti i tempi”.

IL POSSIBILE INCONTRO CON PUTIN

A rendere ancora più surreale la vicenda, nelle settimane precedenti era circolata la notizia di un possibile incontro tra Kanye West e Vladimir Putin a margine dei concerti. L’ipotesi aveva alimentato il dibattito. Poi sono arrivate le cancellazioni e con esse la risposta della Russia, che ha scelto di non fare eccezioni.

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