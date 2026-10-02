Laura Pausini parte da Mantova, è iniziato l’undicesimo tour mondiale della sua carriera

ROMA – Trentatré anni di carriera, undici tour mondiali. Stasera si parte di nuovo e si parte da Mantova, come promesso mesi fa quando i biglietti per la data zero erano andati esauriti in poche ore.

LA DATA ZERO

Il PalaUnical di Mantova ospita stasera la prima delle due date zero del nuovo tour di Laura Pausini. Non è una scelta casuale: Mantova è la città che Pausini ha scelto per aprire il capitolo italiano del tour, in collaborazione con il promoter locale Mister Wolf. La seconda data zero è oggi, 2 ottobre, sempre al PalaUnical.

LO SHOW

Sul palco Pausini è accompagnata da sette musicisti e quattro coristi, con la direzione musicale affidata ancora una volta a Paolo Carta, al suo ottavo tour mondiale nel ruolo di direttore musicale dell’artista. Il repertorio attinge all'”Io Canto 2″, il nuovo album, ma anche ai grandi successi di una carriera che ha attraversato tre decenni.

IL TOUR COMPLETO IN ITALIA ED EUROPA

Dopo Mantova, il tour fa tappa in Italia: tre serate all’Unipol Forum di Assago (4, 6 e 7 ottobre), doppietta a Torino all’Inalpi Arena (17 e 18 ottobre), doppietta a Bologna all’Unipol Arena (3 e 4 novembre) e doppietta a Firenze (6 e 7 novembre). La leg europea porta poi Pausini in Germania (Oberhausen e Stuttgart), Svizzera (Zurigo), Francia, Portogallo e oltre. Nel 2027 arrivano anche due date negli stadi: Lignano Sabbiadoro il 2 giugno e Pescara il 26 giugno.

IL CONTESTO: LA CANDIDATURA AI LATIN GRAMMY

Il tour parte in un momento di forte attenzione internazionale per Pausini: il suo album “Yo Canto 2”, la versione spagnola del disco, ha ottenuto una candidatura ai Latin Grammy, confermando il suo status di artista italiana più riconosciuta in America Latina.