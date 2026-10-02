Game of Thrones, adesso è ufficiale: il film ha finalmente una data. E sarà una storia mai vista a Westeros

ROMA – Westeros arriva al cinema, ma serve ancora un po’ di pazienza. Warner Bros. ha fissato al 1° giugno 2029 l’uscita di “Game of Thrones: Aegon’s Conquest“, il primo film della storia del franchise. Dopo anni di progetti, indiscrezioni e ipotesi, questa volta c’è una data ufficiale. E anche un regista: Owen Harris, già dietro la macchina da presa per tre episodi di “A Knight of the Seven Kingdoms”.

Il conto alla rovescia, però, è ancora lungo: dal 2 ottobre 2026 mancano poco meno di due anni e otto mesi. Abbastanza, insomma, per rivedere tutte le otto stagioni della serie originale almeno un paio di volte.

Il film farà un salto indietro di circa 300 anni rispetto agli eventi di “Game of Thrones” e porterà sul grande schermo una delle pagine più importanti della storia di Westeros: la conquista dei Sette Regni da parte di Aegon I Targaryen.

LA STORIA: AEGON E I TRE DRAGHI

Il protagonista sarà Aegon il Conquistatore, il primo re Targaryen a sedere sul Trono di Spade e il fondatore della dinastia che avrebbe governato Westeros per generazioni.

Aegon arrivò nel continente insieme alle sorelle e mogli Visenya e Rhaenys e ai loro tre draghi: Balerion, Vhagar e Meraxes. Con loro iniziò la conquista dei regni di Westeros, riuscendo a sottometterne sei su sette. L’unico a resistere fu Dorne.

La storia è raccontata in “Fire & Blood“, il libro del 2018 di George R.R. Martin che ricostruisce la storia della dinastia Targaryen e che ha già fatto da base a “House of the Dragon”.

Sarà quindi un Westeros molto diverso da quello che il pubblico ha imparato a conoscere. Niente Jon Snow, Daenerys o Tyrion: il film porterà sullo schermo un’epoca in cui il Trono di Spade non esiste ancora e i Targaryen stanno ancora costruendo il loro dominio.

E c’è un dettaglio particolarmente interessante: Aegon il Conquistatore non è mai stato mostrato direttamente nelle precedenti serie live action. “Aegon’s Conquest” sarà quindi anche la prima occasione per vedere davvero il personaggio al centro di una storia.

UN FILM DA “DUNE”

L’idea di portare la conquista di Aegon al cinema non è nata ieri. A gennaio, un approfondimento di “The Hollywood Reporter” aveva raccontato che il progetto era stato sviluppato anche pensando alla possibilità di trasformarlo in un grande film per il cinema, descritto come un progetto delle dimensioni di “Dune”.

Ora quella possibilità è diventata realtà.

Alla regia ci sarà Owen Harris, che ha diretto tre episodi di “A Knight of the Seven Kingdoms” e in precedenza ha lavorato anche a “Black Mirror”, compreso il celebre episodio “San Junipero”.

La sceneggiatura sarà invece firmata da Beau Willimon, creatore di “House of Cards” e sceneggiatore di “Le idi di marzo” e “Andor”.

COSA NON SI SA ANCORA

Per il momento, però, il film conserva ancora parecchi segreti.

Il cast non è stato annunciato, così come non è stata comunicata una data ufficiale per l’inizio delle riprese. Non ci sono quindi ancora nomi per Aegon, Visenya e Rhaenys.

Anche i dettagli della trama restano limitati. Il titolo indica chiaramente il periodo storico al centro del progetto e tutto porta alla conquista di Westeros, ma non è ancora stata diffusa una sinossi completa che permetta di capire quanto ampio sarà il racconto e quali eventi di “Fire & Blood” verranno portati sul grande schermo.

Per l’Italia, inoltre, non è stata ancora comunicata una data di uscita separata: al momento il riferimento ufficiale è il 1° giugno 2029.

WESTEROS NON SI FERMA

Nel frattempo, l’universo di George R.R. Martin continuerà a vivere sul piccolo schermo.

“A Knight of the Seven Kingdoms“, che nel 2026 ha ricevuto anche una candidatura agli Emmy come miglior serie drammatica, tornerà con la seconda stagione nel 2027.

“House of the Dragon“, invece, proseguirà il suo racconto della dinastia Targaryen fino alla quarta stagione, che sarà anche quella conclusiva.

Poi toccherà al cinema. E questa volta non ci saranno castelli, draghi e battaglie da guardare dal divano: Aegon il Conquistatore proverà a conquistare Westeros direttamente dal grande schermo.