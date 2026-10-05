Trump ha rinominato l’intelligenza artificiale “super intelligence”. E ci ha costruito sopra un esercito

ROMA – Non è solo un cambio di nome. È una dichiarazione d’intenti. Donald Trump ha deciso che l’intelligenza artificiale si chiama “super intelligence” e che per gestirla ci vuole qualcosa che assomigli a una forza militare.

L’ANNUNCIO

Domenica 5 ottobre Trump ha pubblicato su Truth Social la costituzione ufficiale della Super Intelligence Force (SIF), una task force federale incaricata di “coordinare lo sforzo del governo federale per garantire che l’America continui a guidare il mondo nella Super Intelligence”. La forza riporta direttamente al presidente e al capo di gabinetto della Casa Bianca Susie Wiles.

CHI GUIDA LA SIF

A capo della nuova task force c’è Jay Clayton, direttore dell’intelligence nazionale ,confermato dal Senato solo lo scorso luglio. Con lui, altri tre componenti: il presidente della FTC Andrew Ferguson, il sottosegretario alla difesa per la ricerca Emil Michael e il direttore dell’Office of Personnel Management Scott Kupor.



Clayton ha già fissato le priorità con chiarezza: “Il rischio di non essere i primi è alto.”

120 GIORNI PER UN RAPPORTO

La prima missione è concreta: Clayton ha 120 giorni per consegnare un rapporto sui rischi e le opportunità della tecnologia e per definire il ruolo del governo. Un calendario che porta la scadenza a febbraio 2027, in piena corsa ai midterm.

IL CONTESTO: PERCHÉ “SUPER INTELLIGENCE”

La settimana scorsa Trump aveva già firmato un ordine esecutivo che vieta a tutte le agenzie federali di usare il termine “intelligenza artificiale” nelle comunicazioni ufficiali, sostituendolo appunto con “super intelligence”. Non è solo semantica: è il tentativo di riappropriarsi della narrazione su una tecnologia che molti americani guardano con crescente diffidenza. I sondaggi lo confermano e i midterm si avvicinano.

LA POSIZIONE DI ANTHROPIC

Non è un dettaglio marginale che il CEO di Anthropic Dario Amodei avesse proposto il mese scorso una pausa coordinata per i nuovi modelli, chiedendo più tempo per valutarli correttamente. Trump ha risposto in modo diametralmente opposto: accelerare, non rallentare. La Super Intelligence Force è la risposta politica a quella proposta tecnica.