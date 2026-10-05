Lionel Messi verso l’ultima partita con l’Argentina nella sfida contro il Benin

ROMA – Un’era calcistica indimenticabile si avvia verso la sua conclusione definitiva. Lionel Messi si prepara a disputare la sua ultima partita ufficiale con la maglia dell’Argentina nella sfida contro il Benin. L’appuntamento rappresenterà l’ultimo capitolo di una carriera in nazionale straordinaria, segnata dalla conquista della Coppa del Mondo e da un legame profondo con il pubblico albiceleste.

UN PERCORSO LEGGENDARIO IN MAGLIA ALBICELESTE

Nel corso degli anni, il numero dieci ha infranto ogni record di presenze e reti con la propria selezione, trasformandosi in una vera e propria icona dello sport mondiale.



Dopo aver guidato la squadra ai vertici del calcio internazionale con la vittoria dei titoli continentali e del mondiale in Qatar, il fuoriclasse ha deciso di salutare i tifosi al termine di un match dal forte valore simbolico ed emotivo.



L’EREDITÀ LASCIATA AI GIOVANI TALENTI

Oltre ai trofei sollevati e ai numeri da record, la presenza del capitano lascia un segno profondo nel futuro della selezione. Negli ultimi anni Messi ha svolto un ruolo decisivo come guida per l’inserimento dei giovani calciatori emersi nel panorama internazionale.



La crescita di una nuova generazione di talenti cresciuta nel suo mito garantisce alla nazionale argentina una continuità ad altissimo livello, trasformando questo addio in un naturale e prestigioso passaggio di consegne per le sfide di domani.

L’OMAGGIO DEL MONDO DELLO SPORT

L’attesa per l’evento ha richiamato l’attenzione di tifosi e appassionati da ogni angolo del pianeta.



Per l’occasione, la federazione argentina ha organizzato una serie di celebrazioni speciali al termine della gara contro la selezione africana, rendendo omaggio a un atleta che ha segnato in modo indelebile la storia della disciplina.