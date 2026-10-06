Michelle Hunziker racconta la gelosia passata di Eros Ramazzotti verso Claudio Bisio

ROMA – In occasione del ritorno dello show comico Zelig sulle reti Mediaset, Michelle Hunziker ha condiviso con il pubblico un divertente ricordo del passato legato al matrimonio con Eros Ramazzotti.



La conduttrice ha raccontato come il cantante fosse particolarmente geloso di Claudio Bisio durante le registrazioni del programma, infastidito dalla complicità e dalla fisicità previste dalle gag sul palco tra i due conduttori.



LA TELEFONATA E L’ATTESA IN MOTO FUORI DALLO STUDIO



Nel suo racconto, Hunziker ha svelato dettagli singolari sulle reazioni dell’artista. Quando tornava a casa dopo le registrazioni, trovava spesso il marito contrariato per le battute viste in trasmissione.



La gelosia di Ramazzotti arrivò al punto di spingerlo a telefonare direttamente a Bisio per chiedergli di mantenere le distanze, fino a presentarsi una sera in motocicletta fuori dagli studi di registrazione per attendere l’uscita del comico e chiarirsi a voce.

UN RICORDO D’AMORE E LA SERENITÀ DEL PRESENTE



La conduttrice ha ridimensionato l’episodio definendolo come una forma di gelosia sana, del tutto naturale per due ragazzi giovani e molto innamorati all’epoca dei fatti.



Oggi il rapporto con l’ex marito è sereno e disteso, mentre la conduttrice vive una fase di stabilità sentimentale al fianco di Giulio Berruti, scegliendo di proteggere la propria vita privata da un’eccessiva esposizione mediatica.