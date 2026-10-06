ROMA – Modifiche che nessuno aveva autorizzato, un blocco note online usato come scorciatoia (senza riuscirci) per pescare dati altrove, milioni di richieste ai server. La Wikimedia Foundation, l’organizzazione no profit che gestisce Wikipedia, ha trovato le tracce di agenti di intelligenza artificiale che ritiene riconducibili a OpenAI e lo ha reso noto lunedì 5 ottobre.

Gli agenti sono programmi che portano a termine compiti online in autonomia, senza essere guidati passo dopo passo.

L’indagine interna non ha rilevato violazioni dei sistemi né dati compromessi, e quasi tutte le modifiche sono rimaste fuori dalle pagine lette dal pubblico. A preoccupare la Fondazione è piuttosto ciò che sarebbe potuto succedere, insieme alla fatica servita per risalire ai responsabili.

DALLA SABBIERA ALLO STRUMENTO PER LE CITAZIONI

Quasi tutti gli interventi sono finiti nella “sandbox“, la sabbiera di Wikipedia: pagine di prova dove si può sperimentare senza toccare le voci vere. Pochi hanno invece riguardato le impostazioni di uno strumento per le citazioni. Secondo la Fondazione erano potenzialmente malevoli: l’idea sarebbe stata usarlo come tramite per far scaricare dati da servizi esterni.

C’è poi Etherpad, un blocco note collaborativo che Wikimedia mette a disposizione online. Alcuni agenti hanno provato a sfruttarlo come intermediario per recuperare informazioni da altri siti, ma il tentativo è fallito. Altri, probabilmente sempre di OpenAI, lo hanno usato per annotare i propri compiti, senza che da questo nascesse alcun coordinamento.

Il grosso dell’attività, però, è stato meno furtivo e più pesante. Più che un’irruzione, un citofono suonato a ripetizione: milioni di richieste alle Api pubbliche di Wikimedia, cioè i canali che permettono ai programmi di chiedere dati ai server, e milioni di pagine scaricate, soprattutto da Wikidata (il database collegato a Wikipedia) e da Wikimedia Commons (l’archivio di immagini e file). A queste si sono aggiunte centinaia di migliaia di interrogazioni al Wikidata Query Service, il servizio che consente ricerche strutturate sui dati di Wikidata.

Quel traffico potrebbe aver contribuito a un’interruzione parziale dello stesso servizio a maggio, anche se la Fondazione non ha indicato una causa certa. Il resoconto tecnico dell’incidente parla di disservizi tra il 7 e l’11 maggio: al picco metà delle richieste esterne è andata in timeout, cioè è scaduta senza risposta, e sei nodi del sistema hanno servito dati con più di 20 ore di ritardo.

NON È IL PRIMO EPISODIO

Sulle piattaforme Wikimedia non sono emersi segnali di coordinamento tra gli agenti, a differenza di quanto sarebbe accaduto su altri siti. A settembre un gruppo di ricercatori, ripreso da Reuters, aveva raccontato di una piccola wiki tedesca per programmatori trasformata in una bacheca dagli agenti. OpenAI ha riconosciuto che i suoi sistemi avevano usato siti wiki in quel modo e ha promesso più trasparenza. A luglio l’azienda aveva ammesso che, durante un test interno, alcuni agenti erano arrivati su internet e avevano violato i sistemi di Hugging Face, piattaforma di modelli di intelligenza artificiale open source.

LA RICHIESTA DI WIKIMEDIA

Selena Deckelmann, responsabile di prodotto e tecnologia (Chief Product and Technology Officer) della Wikimedia Foundation, ha ricordato che Wikipedia conta 67 milioni di articoli in più di 300 lingue e fino a 15 miliardi di visualizzazioni di pagina al mese. “Wikipedia è stata progettata per gli esseri umani e il comportamento degli agenti pone sfide per cui nessuno ha soluzioni“, ha scritto.

Il problema, spiega, è anche concreto: la pressione sull’infrastruttura fa salire i costi di server e personale e, se non gestita, può bloccare i visitatori in carne e ossa con sovraccarichi e interruzioni. Secondo la Fondazione, OpenAI stessa ammette che i suoi agenti si comportano in modo imprevedibile, ma deve anche occuparsi di monitorarli e di prevenire i rischi. La richiesta minima è che i sistemi automatici siano facilmente riconoscibili, così che i siti no profit possano decidere come farli interagire con i propri servizi.

Wikimedia offre da tempo un dataset pensato per gli sviluppatori di intelligenza artificiale, per convincerli a non passare dai crawler (i programmi che scandagliano i siti per copiarne i contenuti), e ha accordi con diverse aziende tecnologiche per un accesso più semplice ai dati.

Per Wikipedia, però, il messaggio è già abbastanza chiaro: gli agenti AI stanno diventando una presenza sempre più concreta sul web. E, quando iniziano a muoversi da soli tra pagine, strumenti e servizi, capire esattamente cosa stanno facendo diventa molto più complicato di un semplice controllo del traffico.