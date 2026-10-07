Credevano di essere cambiati. Poi la vita reale li ha smentiti tutti. “Maschi Veri 2” è su Netflix da oggi

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Dal 7 ottobre la seconda stagione della serie italiana adattamento di "Machos Alfa": Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi si credono "decostruiti dalla mascolinità tossica" ma tra il dire e il fare c'è di mezzo una vita sentimentale stravolta. Il cast: "Contro i femminicidi non bastano le pene. Il cambiamento comincia a scuola."

ROMA – Nella prima stagione avevano fatto il percorso, capito i propri errori, giurato di essere uomini nuovi. Nella seconda stagione scoprono che la teoria è molto più semplice della pratica. E il risultato è una commedia che fa ridere e fa pensare.

DI COSA PARLA

“Maschi Veri 2” riprende le vicende di Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi, quattro amici convinti di essersi lasciati alle spalle la mascolinità tossica, che si ritrovano in situazioni esattamente opposte rispetto a quelle in cui erano stati lasciati.

Tra crisi di coppia, nuovi equilibri e sentimenti che non seguono i manuali della decostruzione, i quattro si scoprono meno cambiati di quanto pensassero e molto più fragili.

IL CAST E I TEMI

Nel cast di “Maschi Veri 2” ritroviamo Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari, Pietro Sermonti, Thony, Sarah Felberbaum, Laura Adriani, Alice Lupparelli e Nicole Grimaudo, con new entry come Carolina Crescentini, Silvia D’Amico, Alessio Boni, Giancarlo Commare e Ilenia Pastorelli.

Il materiale contemporaneo sul quale la commedia costruisce le proprie situazioni è costituito da patriarcato e mascolinità tossica, parità di genere, crisi della coppia, sessualità, paternità e difficoltà nell’accettare nuovi equilibri.

LE PAROLE DEL CAST SUL FEMMINICIDIO

Alla presentazione della serie, il cast ha collegato il percorso di cambiamento dei protagonisti alla realtà quotidiana e hanno affermato: “Continuiamo a reiterare il modello di un uomo che, per essere uomo, deve bastare a sé stesso” e la vera sfida, secondo gli attori, è crescere uomini diversi. L’attore ha richiamato la normalizzazione della violenza in testi musicali, film e social, definendola un possibile errore gravissimo.

La posizione è netta: contro i femminicidi non bastano pene più severe, il cambiamento comincia a scuola, molto prima.

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