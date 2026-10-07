India, Qatar, Germania e altri quattro: la corsa per ospitare le Olimpiadi 2036 ha già sette pretendenti

ROMA – Mancano dieci anni. Ma la corsa è già partita e per la prima volta nella storia potrebbe vincere un Paese che non ha mai ospitato le Olimpiadi.

I SETTE CANDIDATI

Germania, Ungheria, India, Qatar, Corea del Sud, Sudafrica e Turchia sono in “dialogo continuo” con il CIO con interesse dichiarato a ospitare i Giochi Olimpici del 2036.

Le città designate come sedi principali sono: Monaco per la Germania, Budapest per l’Ungheria, Ahmedabad per l’India, Doha per il Qatar, Istanbul per la Turchia, Seul per la Corea del Sud e Città del Capo per il Sudafrica.

CHI PARTE FAVORITO

L’India sogna i Giochi del 2036 per affermare la propria condizione di grande potenza emergente davanti al mondo intero. Il Sudafrica potrebbe diventare il primo Paese africano a ospitare i Giochi. L’Ungheria ha vinto più medaglie olimpiche di qualsiasi altra nazione che non abbia mai ospitato i Giochi. La Germania punta su Monaco, la città che aveva ospitato i tragici Giochi del 1972.

IL NODO ITALIA

Anche l’Italia potrebbe entrare in gioco: il 14 aprile 2026 i presidenti di Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme ai sindaci di Torino, Milano e Genova, hanno avviato un percorso per definire una candidatura unitaria del Nord-Ovest per le Olimpiadi estive del 2036 o del 2040. Non è ancora una candidatura ufficiale, ma la porta è aperta.

QUANDO SI DECIDE

Il CIO ha confermato che la designazione della sede dei Giochi del 2036 avrà luogo a metà 2029. I prossimi passi includono presentazioni virtuali alla Future Host Commission del CIO a novembre, seguite da valutazioni di fattibilità. La scadenza per presentare le candidature è il 31 ottobre 2026.