ChatGPT firma i suoi testi: in Europa arriva il watermark invisibile

ROMA – Si copia una risposta di ChatGPT, la si incolla in un documento e a prima vista non cambia niente. Eppure, nelle prossime settimane, in Europa quel testo porterà con sé una firma che nessun occhio umano può leggere.

OpenAI ha annunciato lunedì 5 ottobre che inserirà un watermark, cioè una filigrana digitale, nei testi generati da ChatGPT e da Codex, il suo assistente per la programmazione, per gli utenti dell’Unione europea. L’arrivo sarà graduale e riguarderà tutti i piani, ma solo i testi che rispettano i requisiti tecnici. Niente etichette né avvisi sullo schermo: a notare la differenza potrà essere solo un rilevatore.

COME FUNZIONA UNA FIRMA CHE NON SI VEDE

La tecnologia si chiama textGrain. Quando il modello deve scegliere la parola successiva, viene spinto in modo impercettibile verso alcune opzioni anziché altre. Prese una per una, le scelte sembrano normali; messe insieme, disegnano uno schema statistico che il rilevatore sa riconoscere. Nel testo, quindi, non ci sono caratteri nascosti: il segnale vive nelle parole stesse ed è pensato, secondo la documentazione di OpenAI, per sopravvivere al copia e incolla e alle modifiche leggere.

L’azienda sostiene che la qualità non ne risente. Nei test su una serie di benchmark con Astra, uno dei suoi modelli più recenti, i risultati con e senza watermark sono rimasti sostanzialmente simili. Sempre nelle prove di OpenAI, textGrain ha eguagliato o superato gli altri metodi provati, compreso SynthID di Google.

PERCHÉ SOLO IN EUROPA

A spingere OpenAI è l’Ai Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, che impone ai fornitori di rendere i contenuti generati riconoscibili da una macchina. Per i sistemi già sul mercato, come ChatGPT, la scadenza è il 2 dicembre 2026, dopo il rinvio di quattro mesi deciso con il pacchetto di semplificazione noto come Digital Omnibus.

Fuori dall’Ue il watermark non scatterà in automatico: OpenAI non lo rende predefinito a livello globale e deciderà come procedere in base ai riscontri raccolti. Chi invece integra i modelli nei propri servizi tramite le Api, le interfacce per sviluppatori, può attivarlo da subito in qualsiasi Paese, per i modelli selezionati. L’opzione resta spenta di default e a breve, promette l’azienda, arriverà anche attraverso i partner cloud. La tecnologia sarà resa open source, ma senza una data.

Anthropic si era mossa prima: ad agosto ha annunciato un marchio analogo per i testi dei suoi modelli Claude, applicato in tutto il mondo e non solo in Europa.

Per ora chi vuole controllare un testo non potrà farlo da sé. Il rilevatore non è pubblico: le domande di accesso sono aperte dal 5 ottobre, ma saranno valutate caso per caso e solo ricercatori e organizzazioni specializzate potranno ottenerlo. Il motivo, spiega OpenAI, sono i rischi di errore: segnalare una filigrana dove non c’è, oppure non vederne una che c’è. Lo strumento dirà soltanto se trova il marchio dell’azienda, senza identificare chi ha usato ChatGPT né rivelare richieste o conversazioni. Restano invece pubblici i controlli per immagini e audio.

QUANTO FUNZIONA, E QUANDO NO

I numeri arrivano dalla stessa OpenAI e non sono stati verificati da terzi. Con un obiettivo dell’1% di falsi positivi, cioè di testi umani scambiati per artificiali, il rilevatore ha trovato la filigrana in circa l’80% dei passaggi da 200 token e in circa il 95% di quelli da 400, per contenuti come la psicologia. I token sono i frammenti in cui il modello spezza le parole. Con la matematica, dove la scelta tra una parola e l’altra è molto più stretta, i risultati sono stati nettamente più bassi.

Bastano poi pochi ritocchi per sbiadire la firma. Su passaggi da 400 token, sostituire il 10% delle parole con sinonimi ha fatto scendere il rilevamento da circa il 92% a circa il 66%; con il 25% delle parole cambiate, la quota è scesa a circa il 17%. Anche testi brevi e traduzioni risultano più difficili da riconoscere.

Un watermark trovato, inoltre, dice poco su chi ha scritto davvero. Indica che un sistema di OpenAI ha generato o elaborato una parte del testo, ma non misura quanto lavoro, giudizio o creatività umana ci siano dentro, non stabilisce chi ne sia il proprietario e non garantisce che ciò che c’è scritto sia vero.

Vale anche il caso opposto. Un testo può risultare pulito perché è troppo breve, è stato ritoccato o tradotto, viene da un modello non supportato, è precedente al watermark oppure è stato prodotto da un altro strumento. Per questo OpenAI avverte: “L’assenza di un watermark rilevato non dimostra che a scrivere sia stata una persona”.