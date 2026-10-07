Ghostbusters, arriva un nuovo film: il titolo fa pensare a un Natale da incubo

ROMA – Gli Acchiappafantasmi potrebbero tornare al cinema, ma questa volta con un’idea decisamente particolare. Sony Pictures starebbe infatti sviluppando un nuovo film live action della saga che avrebbe già un titolo di lavorazione: “Ghostbusters: Nightmare on 34th Street“. A lanciare l’indiscrezione è stato l’insider Daniel Richtman, mentre la notizia è stata ripresa nelle ultime ore da diverse testate specializzate.

Di ufficiale, per ora, c’è poco. Ma il titolo basta già a far scattare la curiosità dei fan: evoca New York, il Natale e, soprattutto, un incubo che sembra avere ben poco a che fare con l’atmosfera delle feste.

UN NATALE DA ACCHIAPPARE

È proprio quel “Nightmare” a cambiare subito l’atmosfera. Il titolo richiama infatti “Miracle on 34th Street”, ovvero “Miracolo sulla 34ª strada”, il celebre film natalizio ambientato a New York.

Ma c’è anche un’altra citazione, decisamente meno rassicurante: “A Nightmare on Elm Street”, la saga horror con protagonista Freddy Krueger. Insomma, sembra quasi che il possibile nuovo Ghostbusters abbia deciso di mettere insieme Natale e incubi nello stesso titolo.

La 34ª strada, tra l’altro, esiste davvero ed è una delle vie più conosciute di Manhattan. È proprio qui che si trova Macy’s, uno dei grandi magazzini più celebri della città e un simbolo dello shopping natalizio newyorkese.

Per il momento, però, non è stato confermato che la storia sarà effettivamente ambientata durante le feste. Il riferimento nel titolo sembra suggerirlo, ma resta soltanto un’ipotesi.

CHI C’È DIETRO IL FILM?

Secondo Richtman, alla sceneggiatura ci sarebbe Josh Miller, nome legato ai film di “Sonic the Hedgehog”. Lo sceneggiatore ha lavorato anche a “Violent Night”, il film del 2022 in cui David Harbour veste i panni di un Babbo Natale decisamente poco tradizionale e si ritrova a combattere contro un gruppo di mercenari durante la vigilia.

Un curriculum che, almeno sulla carta, si sposa bene con l’idea di un Ghostbusters natalizio fuori dagli schemi.

Miller lavora spesso insieme a Pat Casey, suo storico collaboratore, ma nell’indiscrezione di Richtman il suo nome non viene menzionato.Per tutto il resto, invece, regna ancora il mistero. Non ci sono informazioni confermate sul regista, sul cast o sulla trama. E soprattutto non è ancora chiaro se il progetto sarà un sequel dei film più recenti, uno spin-off oppure una nuova partenza per la saga.

UN TITOLO CHE DICE PIÙ DI QUANTO SEMBRI

“Nightmare on 34th Street” sembra quindi costruito come un piccolo gioco di citazioni. Da una parte c’è il Natale di “Miracle on 34th Street”, dall’altra l’orrore di “A Nightmare on Elm Street”. In mezzo ci sono gli Acchiappafantasmi.

Il risultato è un titolo che, ancora prima di conoscere la storia, suggerisce un possibile cambio di atmosfera. New York addobbata, luci natalizie, vetrine illuminate e magari qualche presenza soprannaturale in giro per Manhattan: se l’idea dovesse essere confermata, gli Acchiappafantasmi potrebbero trovarsi davanti a un Natale decisamente movimentato.

GLI ACCHIAPPAFANTASMI GUARDANO AL FUTURO

Il possibile nuovo film si inserirebbe in una fase in cui il franchise sta continuando ad allargarsi. Netflix ha in programma “Ghostbusters: Night Shift”, serie animata ambientata a New York nel 1994 e prevista per il 2027. È inoltre in sviluppo anche un film d’animazione dedicato all’universo degli Acchiappafantasmi.

Sul grande schermo, l’ultimo capitolo è stato invece “Ghostbusters: Frozen Empire“, arrivato nel 2024.

Ora potrebbe esserci spazio per una nuova storia. Ma prima di immaginare gli Acchiappafantasmi alle prese con fantasmi tra alberi di Natale e decorazioni luminose, bisogna aspettare una conferma ufficiale. Per adesso, “Nightmare on 34th Street” resta un progetto riportato da fonti non ufficiali.