Queen, Live in Budapest torna al cinema a quarant’anni dallo storico concerto

ROMA – A distanza di quarant’anni dalla storica esibizione, il celebre film concerto Live in Budapest dei Queen torna nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Il live rappresenta una tappa fondamentale nella storia della musica moderna, catturando la leggendaria formazione capitanata da Freddie Mercury durante il Magic Tour del1986, uno degli ultimi tour stadi realizzati prima del ritiro dalle scene dal vivo.

RESTAURO DIGITALE E AUDIO MULTICANALE

La riproposta sul grande schermo offre agli appassionati un’esperienza visiva e sonora completamente rinnovata. Il materiale originale girato in pellicola trentacinque millimetri è stato sottoposto a un accurato processo di restauro digitale in alta definizione, accompagnato da un rimasterizzamento audio multicanale.



Il pubblico potrà così riascoltare i più grandi successi del gruppo, da Bohemian Rhapsody a We Will Rock You, con la massima qualità tecnica disponibile.

UN VALORE STORICO OLTRE LA MUSICA

Oltre all’impatto artistico, il concerto di Budapest conserva un enorme significato culturale e politico. Nel 1986, i Queen furono tra i primissimi gruppi rock occidentali di livello globale a esibirsi oltre la cortina di ferro nello stadio Népstadion di Budapest davanti a oltre ottantamila spettatori.



L’evento dimostrò il potere della musica nel superare i confini ideologici e geopolitici dell’epoca.

UN’OPPORTUNITÀ PER LE NUOVE GENERAZIONI

Il ritorno dell’evento nelle sale rappresenta un’occasione unica per permettere ai fan più giovani di vivere l’energia di un grande concerto rock su grande schermo.



L’iniziativa sarà accompagnata da proiezioni speciali e contenuti d’archivio inediti che raccontano l’arrivo della band nella capitale ungherese, offrendo uno sguardo approfondito sul clima di grande entusiasmo che travolse la città in quelle giornate storiche.