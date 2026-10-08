X Factor Stories: i concorrenti raccontano sogni, paure e vita fuori dal palco

ROMA – Per accompagnare il percorso dei talenti in gara nell’edizione di X Factor, prende il via X Factor Stories, un format di approfondimento pensato per mostrare ciò che accade lontano dai riflettori del prime time. Attraverso interviste intime e momenti di quotidianità, i concorrenti aprono le porte del loro mondo, raccontando le motivazioni profonde e i sacrifici compiuti per inseguire una carriera nella musica.



I VOLTI E I RACCONTI PERSONALI DEI PROTAGONISTI

Tra le testimonianze più toccanti ci sono quelle di artisti come la trentenne romana Elisa Benetti, che racconta il legame viscerale con la chitarra e l’esigenza di portare sul palco le sonorità flamenco con ¡Ay, Paquita!, e la ventenne Veronica Bruganelli, arrivata da Marotta per condividere le insicurezze superate prima dell’intensa esibizione su Voilà.



Spazio anche alla sensibilità del venticinquenne Danny Anania, autore dell’inedito Quelli sbagliati nato nei momenti di solitudine, e alla cantautrice Benedetta Stigi con il suo brano al pianoforte Filippo, fino alla carica dei Mad-Dog, giovanissima band di Sassari che descrive la realtà di provincia e il riscatto trovato nella musica rock.

EMOZIONI, PAURE E VITA QUOTIDIANA NEL LOFT



Al centro del racconto ci sono le confidenze personali degli artisti, dai timori per i giudizi del pubblico alle pressioni prima dell’ingresso sul palco. Lo show mostra la convivenza all’interno del loft, le ore di studio con i vocal coach e le reazioni emotive al termine delle puntate dal vivo. Il pubblico ha così la possibilità di conoscere le origini, le fragilità e la personalità di ciascun artista oltre la singola performance.

IL CONFRONTO CON LA GIURIA E LA CRESCITA ARTISTICA



I retroscena svelano anche l’evoluzione del dialogo con i giudici Irama, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia. Attraverso confronti diretti durante le sessioni di prova, i concorrenti spiegano come le critiche costruttive e i suggerimenti tecnici stiano trasformando la loro consapevolezza artistica.



Questo scambio quotidiano permette alle giovani promesse della musica di definire meglio la propria identità sonora prima dei live.