Addio al “miracle morning”: in Corea del Sud scoppia la mania dello sleep maxxing

ROMA – Smartwatch al polso per misurare il sonno profondo, integratori sul comodino, mascherina sugli occhi e tappi nelle orecchie. Per anni svegliarsi prestissimo è stato quasi un superpotere: qualche ora in più al mattino per studiare, allenarsi, lavorare su se stessi e iniziare la giornata prima degli altri. Ora, in Corea del Sud, il vento sembra essere cambiato. Tra i giovani si fa strada lo “sleep maxxing“, la ricerca del riposo perfetto che mette il sonno al centro della routine quotidiana. Lo racconta il “Korea Times“.

Il fenomeno si affianca, quasi in controtendenza, al “miracle morning“, la moda di puntare la sveglia all’alba per trasformare le prime ore della giornata in tempo da dedicare a sport, studio e crescita personale.

Il nome dice già molto: “sleep” significa sonno, mentre “maxxing” è uno slang nato su internet per indicare l’idea di portare qualcosa al massimo. L’obiettivo, quindi, non è necessariamente dormire più a lungo, ma provare a dormire meglio, intervenendo sulle abitudini, sulla routine serale e persino sull’ambiente della camera.

DAL MIRACLE MORNING AL SONNO PERFETTO

La nuova tendenza può essere letta come una risposta alla vecchia ossessione per la produttività mattutina. Se il “miracle morning” invitava a sottrarre ore al sonno per guadagnare tempo, lo sleep maxxing ribalta la prospettiva: quelle ore vanno protette e, possibilmente, ottimizzate.

La camera da letto diventa così una piccola sala di controllo del riposo. C’è chi usa lo smartwatch per tenere sotto controllo durata e fasi del sonno, chi non rinuncia a mascherina e tappi per le orecchie e chi costruisce una vera routine serale tra luci soffuse, lettura, massaggiatori e prodotti pensati per favorire il relax.

C’è anche chi controlla ogni mattina il punteggio registrato dal proprio dispositivo e modifica una variabile alla volta, caffeina compresa, per capire come cambia il risultato.

Il sonno, insomma, non è più soltanto la pausa tra una giornata e l’altra. Per qualcuno è diventato un progetto da ottimizzare.

LA CORSA AGLI ACQUISTI

La tendenza si riflette anche nei consumi. Secondo i dati di Zigzag, piattaforma sudcoreana dedicata alla moda e al lifestyle, a luglio il valore degli acquisti di prodotti legati al sonno profondo è aumentato del 346% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

A crescere sono anche alcune categorie specifiche: gli acquisti di prodotti a base di magnesio sono aumentati dell’81%, mentre quelli di mascherine per dormire dell’83%.

Numeri che raccontano quanto il riposo stia diventando anche un mercato, con un numero crescente di prodotti pronti a promettere notti più tranquille e risvegli più energici.

UNA GENERAZIONE STANCA

Dietro la nuova mania, però, c’è qualcosa di più concreto della semplice voglia di provare l’ultimo trend arrivato sui social: la stanchezza.

Secondo il rapporto “Quality of Life of Youth 2025” dell’ente statistico nazionale sudcoreano, nel 2024 il 32,2% delle persone tra i 19 e i 34 anni ha dichiarato di aver sperimentato il burnout.

Anche i disturbi del sonno sono in aumento. I pazienti trattati per queste problematiche sono passati da circa 1,04 milioni nel 2020 a circa 1,3 milioni nel 2025, secondo i dati dell’ente che gestisce le prestazioni dell’assicurazione sanitaria pubblica.

In un contesto del genere, è più facile capire perché il sonno stia assumendo un valore diverso. Se le giornate sono piene di studio, lavoro e impegni e ridurre il carico non è sempre possibile, almeno le ore trascorse a letto diventano qualcosa da difendere.

DORMIRE È DIVENTATO UN’ALTRA GARA?

Il fenomeno arriva dopo anni in cui, nella cultura sudcoreana, dormire poco è stato spesso associato a impegno e ambizione. Esiste persino un’espressione che si può rendere con “ci sarà tempo per dormire da morti“.

Oggi, però, anche il sonno è entrato nel dibattito pubblico. Lo scorso maggio il Comune di Seul ha organizzato per il terzo anno consecutivo una gara di pisolini in un parco lungo il fiume Han. I partecipanti, sdraiati sull’erba e con la mascherina sugli occhi, sono stati monitorati dagli organizzatori attraverso la frequenza cardiaca per stabilire chi riuscisse davvero a rilassarsi. A vincere è stato un uomo di oltre 80 anni.

QUANDO IL SONNO DIVENTA UN ESAME

Il rischio, però, è trasformare anche il riposo in una nuova forma di pressione.

Controllare continuamente lo “sleep score“, preoccuparsi se il punteggio è più basso del solito o sentirsi in difetto quando non si riesce a seguire alla perfezione la propria routine può alimentare una vera e propria ansia da prestazione.

Joo Eun-yeon, professoressa di neurologia al Samsung Medical Center di Seul, ha spiegato che la pressione a gestire e ottimizzare ogni aspetto della propria vita, in un contesto fortemente competitivo, può arrivare a coinvolgere anche il sonno. Più aumenta la convinzione di dover dormire bene a tutti i costi, più si rischia di restare vigili e rendere difficile proprio ciò che si sta cercando di ottenere.

Il sonno, del resto, non è identico ogni notte. Un punteggio più basso sullo smartwatch non significa automaticamente aver dormito male e, secondo l’esperta, è più importante mantenere una routine regolare che inseguire continuamente il numero perfetto.

E poi c’è il lato più discutibile dei consigli che circolano online. Tra i trucchi diventati popolari c’è anche il mouth taping, ovvero l’utilizzo di un nastro adesivo sulla bocca durante il sonno. Una pratica che non è priva di rischi: può aumentare la sensazione di difficoltà respiratoria e risultare particolarmente problematica per chi soffre di apnee notturne, problemi respiratori o alcune patologie nasali.

Lo sleep maxxing, quindi, racconta una contraddizione interessante. Dopo anni in cui il riposo sembrava essere il primo sacrificio da fare per essere più produttivi, ora dormire bene è diventato un obiettivo.