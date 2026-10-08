Il tempo non si misura più dagli elettroni. Si misura dal nucleo dell’atomo. E ci è riuscito anche un italiano

ROMA – Gli orologi atomici esistono dagli anni Cinquanta. Sono così precisi che perderebbero un secondo ogni 300 milioni di anni. Sembrava impossibile fare meglio. Adesso c’è una nuova idea e qualcuno ci è riuscito.

COME FUNZIONANO GLI OROLOGI NORMALI

Gli orologi atomici tradizionali misurano il tempo sfruttando le oscillazioni degli elettroni attorno al nucleo, quella nuvola esterna che avvolge ogni atomo. Il problema è che gli elettroni sono sensibili a disturbi esterni: campi magnetici, variazioni di temperatura, interferenze. Più si vuole precisione, più questi disturbi diventano un problema.

LA SVOLTA: MISURARE IL NUCLEO

Gli orologi nucleari funzionano in modo radicalmente diverso: invece di guardare gli elettroni, guardano direttamente il nucleo dell’atomo, la parte centrale, molto più protetta e isolata dai disturbi esterni. Il protagonista di questa rivoluzione è il torio-229, l’unico isotopo al mondo con una transizione nucleare abbastanza bassa da poter essere controllata con laser di precisione ultravioletti a 148 nanometri.

COSA HANNO FATTO I DUE TEAM

Il gruppo della Tsinghua University di Pechino ha inserito atomi di torio-229 in cristalli di fluoruro di calcio, irradiandoli con laser ultravioletti. Ha dimostrato un’instabilità di frequenza pari a una parte su 10mila miliardi dopo un solo giorno di funzionamento, un dato confermato e quasi identico a quello ottenuto indipendentemente a Vienna.

Il gruppo del Vienna Center for Quantum Science and Technology, guidato dal fisico italiano Luca Toscani De Col, ha invece chiuso il cosiddetto “anello di feedback”: il laser viene corretto continuamente dal segnale del nucleo di torio, stabilizzandosi in modo autonomo. Vienna ha anche usato il proprio orologio per cercare tracce di materia oscura ultraleggera, senza trovarne ma dimostrando una sensibilità paragonabile ai migliori orologi atomici esistenti.

NON SONO ANCORA I PIÙ PRECISI

Va detto chiaramente: i nuovi orologi nucleari non battono ancora i migliori orologi atomici ottici in circolazione. Sono un prototipo, una prova di concetto che dimostra che la tecnologia funziona davvero. La promessa, però, è quella di costruire strumenti ancora più stabili nel lungo termine, più robusti ai disturbi ambientali e più adatti a funzionare fuori dai laboratori.

A COSA SERVIRANNO

Le applicazioni future includono navigazione satellitare più precisa, misurazioni gravitazionali e test delle leggi fondamentali della fisica. E, in prospettiva, la possibilità di portare orologi nucleari portatili fuori dai laboratori, rendendoli utili in contesti reali.

La frequenza esatta della transizione del torio-229 era stata misurata con sufficiente precisione solo nel 2024. Meno di due anni dopo, due gruppi indipendenti hanno costruito orologi funzionanti. Non era mai successo così in fretta.