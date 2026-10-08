Jonathan, 194 anni: nel Dna della tartaruga più vecchia del mondo gli indizi per invecchiare meglio

ROMA – Quando Jonathan è uscito dall’uovo, intorno al 1832, Charles Darwin non era ancora arrivato alle Galápagos. Oggi quella tartaruga gigante ha circa 194 anni, secondo le stime, ed è considerata l’animale terrestre più anziano ancora in vita. Ora i ricercatori hanno studiato il suo Dna per provare a capire come sia riuscito ad attraversare quasi due secoli. E la risposta potrebbe avere a che fare con il modo in cui le sue cellule mantengono “in ordine” alcuni dei meccanismi che regolano i geni.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, non ha trovato il gene dell’eterna giovinezza. Ha però individuato 287 varianti genetiche uniche in Jonathan, associate a diversi processi legati alla longevità, tra cui la riparazione dei danni al Dna, la regolazione dell’insulina, il controllo dell’infiammazione e la protezione dai tumori.

A guidare la ricerca è stato Stephen W. Clark, neurologo e fondatore della Kallel Foundation, organizzazione non profit che si occupa di ricerca sulla longevità. Il lavoro ha coinvolto anche Vanderbilt Health, l’Università di Cambridge e un gruppo internazionale di ricercatori specializzati in genomica ed epigenetica. Il team ha sequenziato il genoma e l’epigenoma di Jonathan, mettendoli a confronto con quelli di altre quattro tartarughe giganti di Aldabra, dalla più giovane, di 5 anni, ad alcuni esemplari adulti.

COSA È EMERSO DAL DNA

Il genoma racconta una parte della storia. Le 287 varianti individuate esclusivamente in Jonathan riguardano diversi percorsi biologici collegati all’invecchiamento e potrebbero aver contribuito a proteggerlo da alcuni dei normali effetti del passare del tempo.

Tra questi ci sono la capacità di riparare i danni al Dna, la regolazione del metabolismo e dell’insulina, il controllo dell’infiammazione e alcuni meccanismi coinvolti nella soppressione dei tumori. Non significa, però, che siano state individuate 287 “mutazioni della longevità”: i ricercatori hanno trovato associazioni che ora dovranno essere studiate per capire quanto abbiano effettivamente contribuito alla straordinaria età di Jonathan.

La parte più interessante dello studio riguarda però l’epigenoma, cioè l’insieme dei meccanismi chimici che regolano l’attività dei geni senza modificare la sequenza del Dna.

È qui che Jonathan sembra avere qualcosa di particolare.

QUANDO IL DNA INIZIA A “FARE CONFUSIONE”

Con l’invecchiamento, i sistemi che regolano l’attività dei geni possono diventare progressivamente meno ordinati. Uno degli indicatori utilizzati dai ricercatori è la methylation entropy, l’entropia della metilazione: in parole semplici, una misura di quanto siano diventati disordinati i segnali chimici che contribuiscono a stabilire quali geni devono essere attivi e quali no.

Nel caso di Jonathan, alcune regioni del suo epigenoma mostrano invece un livello di disordine sorprendentemente basso. In particolare, i ricercatori hanno trovato questa caratteristica nei promotori di geni coinvolti nella funzione dei mitocondri e nel metabolismo dell’Rna.

I mitocondri sono le strutture cellulari che producono energia. Se il loro funzionamento peggiora, una parte importante dei processi necessari alle cellule può diventare meno efficiente. Mantenere più stabile l’attività dei geni che regolano questi meccanismi potrebbe quindi essere uno dei tasselli della straordinaria longevità di Jonathan.

Il risultato è particolarmente curioso quando viene confrontato con le tartarughe più giovani. I promotori dei geni legati alla produzione di energia nei mitocondri hanno mostrato una bassa entropia della metilazione, un livello di ordine che è risultato simile a quello osservato negli esemplari più giovani. Rispetto a una tartaruga di 5 anni, Jonathan è più vecchio di 189 anni, ma alcune di queste regioni del suo epigenoma sembrano aver conservato caratteristiche molto meno “anziane”.

Eterna giovinezza, però, è un’altra cosa.

Nel resto del genoma, infatti, i segni dell’età ci sono. Lo studio ha rilevato cambiamenti nella metilazione coerenti con l’invecchiamento. Jonathan, insomma, non sembra aver fermato il tempo: potrebbe aver sviluppato o conservato alcuni meccanismi capaci di limitarne gli effetti più dannosi.

CHI È JONATHAN

Jonathan è una tartaruga gigante di Aldabra, specie originaria delle Seychelles. Intorno al 1882 è arrivato a Sant’Elena, territorio britannico nel Sud Atlantico, già completamente adulto e come regalo per il governatore dell’isola. Da allora vive nei terreni di Plantation House, la residenza ufficiale del governatore.

È rimasto lì per oltre 140 anni, abbastanza a lungo da attraversare un pezzo enorme di storia contemporanea. Quando è arrivato sull’isola, l’era dell’automobile doveva ancora cominciare e il mondo era molto diverso da quello che conosciamo oggi.

UN CAMPIONE CHE HA RICHIESTO ANNI

Arrivare al suo Dna non è stato semplice. Clark aveva richiesto un campione di sangue già nel 2017, ma le autorità di Sant’Elena hanno evitato il prelievo per non sottoporre l’animale a rischi inutili. I ricercatori hanno quindi lavorato su un campione di tessuto raccolto dall’interno della bocca di Jonathan. La pandemia e ulteriori restrizioni sull’accesso all’animale hanno poi rallentato il progetto.

È anche uno dei motivi per cui i risultati vanno letti con cautela. La ricerca riguarda un solo animale e i campioni disponibili non permettono ancora di avere un quadro completo come quello che si potrebbe ottenere dal sangue. Serviranno quindi ulteriori analisi per capire se i meccanismi osservati siano davvero una caratteristica generale delle tartarughe estremamente longeve oppure qualcosa di particolare di Jonathan.

Per ora, quindi, Jonathan non consegna agli esseri umani un manuale per arrivare a 194 anni. Offre però una rara finestra su quello che potrebbe succedere dentro un organismo capace di attraversare quasi due secoli mantenendo efficienti alcuni meccanismi cellulari fondamentali.

E mentre gli scienziati cercano di capire come faccia, Jonathan continua la sua vita a Plantation House. È ormai cieco a causa della cataratta, ma ha conservato un buon udito e, nonostante l’età, continua a essere attivo.