Baby K e Guè si ritrovano dopo 15 anni. “Non è amore, è un dilemma.”

ROMA – Quindici anni fa avevano fatto “XXX Pt. 1“, un pezzo che aveva segnato le origini del rap femminile in Italia. Adesso si ritrovano. E il soggetto, questa volta, è una relazione che sa di essere una cattiva idea, ma non riesce a resistere.

IL BRANO

“Amore/Dilemma” mette al centro una relazione sospesa tra attrazione e consapevolezza: il desiderio che prende il sopravvento sulla razionalità, la tensione tra voler mantenere il controllo e un’attrazione impossibile da ignorare. “Non è amore, è un dilemma” sintetizza il ritornello, una tentazione consapevole, di quelle che si riconoscono come una cattiva idea ma alle quali è impossibile resistere.

Guè entra nella traccia dall’altra parte, trasformando il dubbio in un botta e risposta tra due persone che forse non sanno cosa vogliono, ma sanno benissimo cosa vogliono l’una dall’altra. L’immaginario del brano si muove tra metafore street, notti a luci spente, riferimenti alla bella vita e alla malavita, una cifra estetica precisa, costruita per contrasti.

IL RITORNO ALLE RADICI

La collaborazione con Guè non è solo un reunion sentimentale tra due artisti, è un segnale preciso. Baby K è l’unica artista femminile italiana ad aver raggiunto il Disco di Diamante, la prima a superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube con un singolo e a restare 11 settimane consecutive al numero 1 della classifica FIMI. Negli ultimi anni ha esplorato pop, elettronica e influenze internazionali. Con “Amore/Dilemma” torna a dialogare con la matrice urban che ha caratterizzato le sue origini.

Dopo l’estate di “TUCAMACARENA” , con il suo immaginario mediterraneo e napoletano , questo singolo amplia la geografia musicale di Baby K in un’altra direzione. Senza abbandonare niente.

“Amore/Dilemma” è disponibile da venerdì 9 ottobre per Columbia Records/Sony Music Italy.