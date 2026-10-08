Food porn: quando il cibo diventa immagine e desiderio

ROMA – Negli ultimi anni il modo di vivere e rappresentare la gastronomia ha attraversato una profonda trasformazione guidata dall’evoluzione dei linguaggi digitali. Il termine food porn, nato per descrivere la rappresentazione altamente spettacolarizzata e seducente degli alimenti, si è trasformato in un pilastro della comunicazione su piattaforme come Instagram e TikTok.



Piatti ricchi di dettagli, colate di formaggio fondente, dolci iperbolici e inquadrature ravvicinate hanno trasformato la preparazione e la consumazione dei pasti in un’esperienza primariamente visiva.

LE REGOLE ESTETICHE E LA STIMOLAZIONE DEI SENSI

La forza di questa tendenza risiede in precise tecniche di ripresa e montaggio studiate per stimolare una reazione sensoriale immediata nell’utente. L’uso di luci calde, dettagli macro e suoni amplificati durante la preparazione,il cosiddetto asmr culinario, punta a sollecitare la vista e l’udito, evocando sensazioni tattili e gustative ancora prima dell’assaggio effettivo.



Il cibo cessa così di essere semplice nutrimento per diventare un contenuto multimediale da mostrare e condividere, dove la resa estetica prevale spesso sul valore nutrizionale o sulla tradizione culinaria.

IMPATTO PSICOLOGICO E NUOVE ABITUDINI DI CONSUMO

L’esposizione costante a immagini di cibo altamente calorico e visivamente gratificante genera dinamiche complesse nella percezione dei consumatori.



Da un lato, il consumo digitale di contenuti gastronomici offre una forma di gratificazione visiva immediata; dall’altro, influenza notevolmente le scelte del pubblico giovanile e le strategie del mercato della ristorazione. Sempre più locali e chef strutturano i propri menù e l’allestimento degli spazi con l’obiettivo esplicito di creare piatti fotografabili e destinati a diventare virali in rete.

OLTRE L’ECCESSO VERSO LA RICERCA DELL’AUTENTICITÀ

Parallelamente alla diffusione di proposte estreme e spettacolari, si sta facendo strada un nuovo filone di contenuti focalizzato sulla trasparenza e sulla qualità delle materie prime. Una parte crescente di creator e ristoratori sceglie di superare l’eccesso visivo del food porn tradizionale per raccontare la filiera, la sostenibilità e la storia degli ingredienti.



Questa evoluzione dimostra come la cultura del cibo online stia gradualmente bilanciando la ricerca della spettacolarità visiva con la valorizzazione dell’autenticità del racconto.