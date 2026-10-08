Transformers, Michael Bay e Steven Spielberg di nuovo insieme: la saga prova a tornare alle origini

ROMA – Autobots, Decepticon e una buona dose di caos stanno per tornare al cinema. Il prossimo film di “Transformers” potrebbe infatti riunire due dei nomi più legati alla storia cinematografica della saga: Steven Spielberg e Michael Bay.

Nel luglio del 2005 Spielberg, regista e produttore premio Oscar, chiese a Bay di dirigere un film tratto da una linea di giocattoli. Bay liquidò inizialmente l’idea come un “film stupido sui giocattoli”, poi visitò la sede di Hasbro, l’azienda che produce i Transformers, e cambiò idea. Due anni dopo, nel 2007, arrivò al cinema il primo capitolo della saga. Quasi vent’anni dopo, i due potrebbero ritrovarsi nuovamente allo stesso tavolo.

MICHAEL BAY PUÒ TORNARE ALLA REGIA

Paramount ha affidato a Spielberg un ruolo creativo di primo piano nell’ottavo film live action di “Transformers”, insieme a Lorenzo di Bonaventura, produttore storico della saga. L’obiettivo è riportare il progetto verso lo spirito dei primi film.

Bay, intanto, ha letto la nuova sceneggiatura, ha incontrato Spielberg all’inizio della settimana ed è in trattative iniziali per tornare dietro la macchina da presa.

Il suo ritorno, quindi, non è ancora ufficiale. Ma se l’accordo dovesse andare in porto, sarebbe un rientro particolarmente significativo: Bay ha diretto i primi cinque film live action della saga, dal 2007 al 2017, contribuendo a definirne il volto fatto di inseguimenti, esplosioni e robot giganteschi.

Per ora non c’è una data di uscita e il film si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo. Ma l’eventuale ritorno di Bay, affiancato dal maggiore coinvolgimento di Spielberg, avrebbe il sapore di un ritorno alle origini per provare a rimettere in moto la saga.

COSA È STATO DECISO

Spielberg era già coinvolto nel progetto come produttore esecutivo fin dal primo film, ma dopo i primi due capitoli aveva lasciato progressivamente spazio a Bay e a di Bonaventura. Ora torna a seguire da vicino lo sviluppo del nuovo capitolo.

Il corteggiamento dello studio sarebbe durato circa un anno. Josh Greenstein e Dana Goldberg, copresidenti di Paramount Pictures, lo hanno incontrato nell’agosto del 2025, tra i loro primi appuntamenti dopo l’arrivo di Skydance alla guida dello studio.

A convincere Spielberg sarebbe stata l’ultima versione della sceneggiatura firmata da Jason Fuchs, tra gli sceneggiatori coinvolti nella serie HBO “It: Welcome to Derry“.

Sul fronte Bay, invece, tutto resta ancora da definire. Se accettasse, sarebbe il suo sesto “Transformers” e il primo ritorno alla regia della saga dopo quasi dieci anni.

CHI CI SARÀ E CHI NO

Una certezza, almeno per ora, riguarda Shia LaBeouf. L’ex protagonista della saga non tornerà nel nuovo film, secondo quanto riportato da Variety.

Per il resto, i contatti con il cast sarebbero ancora nelle fasi iniziali e non sono stati annunciati nomi. Tra i produttori figurano anche Mark Vahradian, Don Murphy, Tom DeSanto e Hasbro.

Il nuovo progetto arriva inoltre poche settimane dopo la morte di Peter Cullen, storico doppiatore di Optimus Prime, scomparso il 26 agosto all’età di 85 anni. Cullen aveva prestato la voce al leader degli Autobots fin dal 1984.

DA DOVE SI RIPARTE

I cinque film diretti da Bay tra il 2007 e il 2017 hanno incassato complessivamente circa 4,4 miliardi di dollari nel mondo. Dopo l’uscita di scena del regista sono arrivati “Bumblebee” nel 2018, diretto da Travis Knight, e “Transformers: Rise of the Beasts” nel 2023, con la regia di Steven Caple Jr. Nel 2024 è stato invece il turno del film d’animazione “Transformers One”.

Ora Paramount sembra voler cambiare nuovamente marcia. Il copione c’è, Spielberg è coinvolto e Bay sta valutando il ritorno. Tutto il resto, per il momento, è ancora da costruire.

Titolo, cast e data di uscita non sono stati annunciati.