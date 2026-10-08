Francia, colpo al rarissimo libro da 210 chili: sparisce la copertina di Dalí de “L’Apocalypse

ROMA – Difficile immaginare un furto più ingombrante. In Francia è stata rubata una parte de “L’Apocalypse“, un’opera monumentale che nel complesso pesa circa 210 chili e che, al momento della sua creazione, veniva considerata il libro più costoso del mondo. A renderla ancora più straordinaria c’è Salvador Dalí, autore della gigantesca copertina in bronzo, decorata con oro, pietre preziose, perle e conchiglie.

Centocinquanta chili di bronzo non si infilano esattamente sotto un cappotto. Eppure, nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 ottobre, la copertina è sparita dal Centre d’art contemporain C. Karoutzos di Issoire, nel dipartimento del Puy-de-Dôme, in Alvernia.

Il furto è stato confermato dalla procura di Clermont-Ferrand, che ha affidato le indagini alla sezione ricerche della gendarmeria. Per gli inquirenti si tratta di un pezzo “eccezionale e unico”. Il valore dell’opera è stimato in diversi milioni di euro.

COPERTINA RUBATA, IL RESTO DELL’OPERA NO

Non è sparito l’intero libro da 210 chili. A essere portata via è stata la sua spettacolare copertina in bronzo, che da sola pesa circa 150 chili.

Il resto dell’opera comprende circa 150 grandi pergameni, custoditi separatamente. Non risultano essere stati sottratti, anche se il proprietario Christian Karoutzos ha riferito di temere che il libro possa aver subito danni durante il furto.

Karoutzos, collezionista e titolare di una società specializzata nel restauro di opere d’arte, aveva acquistato “L’Apocalypse” nel 2003 e l’aveva riportata in Francia dopo il passaggio dell’opera tra Svizzera e Giappone. Il suo obiettivo era proprio quello di mantenerla unita, evitando che venisse dispersa.

La mattina del 5 ottobre, però, ha trovato al suo posto soltanto il basamento della pesantissima copertina. Ai media francesi ha descritto la sua creatura come un’opera “cattedrale, magistrale, unica al mondo”.

UN LIBRO FUORI SCALA

“L’Apocalypse” nasce nel 1958 da un progetto dell’editore d’arte francese Joseph Forêt, che decise di trasformare l’Apocalisse di San Giovanni in qualcosa di molto più vicino a un monumento che a un normale libro.

Per realizzarlo coinvolse quattordici tra artisti e scrittori, sette pittori e sette autori. Tra loro c’erano Jean Cocteau, Jean Giono, Ernst Jünger, Bernard Buffet, Leonor Fini e Georges Mathieu, oltre a Salvador Dalí.

Dalí si occupò della copertina, realizzata in bronzo con la tecnica della cera persa e arricchita da oro, pietre preziose, perle e conchiglie. Il risultato è un oggetto talmente particolare da rendere quasi riduttivo chiamarlo semplicemente “libro”.

L’opera completa arriva a circa 210 chili, mentre la sola copertina raggiunge i 150. Quando fu realizzata, “L’Apocalypse” venne valutata circa 2 milioni di franchi francesi e veniva presentata come il libro più costoso del mondo.

DALLE MOSTRE IN TUTTO IL MONDO AL RITORNO IN FRANCIA

La storia dell’opera è lunga quasi quanto il suo peso. Tra il 1961 e il 1972 “L’Apocalypse” fu presentata in circa 150 mostre in diversi Paesi.

Successivamente passò dalla Svizzera al Giappone, dove rischiò di essere smembrata e venduta in più parti. Nel 2003 Karoutzos la acquistò proprio per impedirne la dispersione e la riportò a Issoire.

Il prezzo pagato allora non è mai stato reso pubblico. Anche oggi stabilire un valore preciso è complicato: si tratta di un’opera unica, difficilissima da rivendere senza attirare immediatamente l’attenzione.

L’INCHIESTA E I PUNTI OSCURI

Resta soprattutto una domanda: come si fa a portare via una copertina di bronzo da 150 chili?

È uno degli interrogativi a cui dovrà rispondere la gendarmeria. Le circostanze esatte del furto non sono ancora state chiarite e anche le prime ricostruzioni sull’accesso al centro d’arte non sono del tutto coincidenti.

Il sindaco di Issoire, Bertrand Barraud, ha espresso sgomento per la scomparsa dell’opera e ha raccontato di aver trovato Karoutzos profondamente abbattuto. Ora gli investigatori dovranno ricostruire ogni passaggio del colpo, compreso il modo in cui una struttura tanto pesante sia riuscita a uscire dal centro senza essere intercettata.

UN’ALTRA OPERA PREZIOSA NELLA SERIE NERA DEI MUSEI FRANCESI

Il furto arriva inoltre in un periodo particolarmente delicato per la sicurezza del patrimonio culturale francese.

Tra i precedenti più clamorosi c’è quello del Louvre, dove il 19 ottobre 2025 i ladri entrarono nella galleria d’Apollo e riuscirono a portare via i gioielli della Corona francese. Il bottino fu stimato in circa 88 milioni di euro.

Ora il futuro de “L’Apocalypse” è nelle mani degli investigatori. La speranza è che la copertina di Dalí possa essere ritrovata prima che qualcuno tenti di smontarla, danneggiarla o disperderne i materiali.