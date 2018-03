Alcol, Scafato al Liceo Russell di Roma: “Ragionate sul concetto di limite”

23 febbraio 2018

ROMA – Non bevono solo per piacere o divertimento ma anche per non pensare ai problemi ed ubriacarsi, chi beve troppo consuma prevalentemente superalcolici. Sono questi alcuni dei risultati della survey online sul consumo di bevande alcoliche realizzata da quattro studenti in alternanza scuola-lavoro all’Istituto Superiore di Sanità e presentata stamattina dal direttore dell’Osservatorio Nazionale […]