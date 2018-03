L’Osservatorio sui corretti stili di vita tra i giovani, in particolare sul consumo e abuso di alcol, è un progetto dell’Istituto di Ortofonologia. Nasce per monitorare e analizzare i comportamenti dei ragazzi su questa problematica, accogliendo i loro contributi, le loro idee, analizzando dati e testimonianze e coinvolgendoli in una serie di attività di sensibilizzazione sul campo, mettendo al centro il mondo della scuola.

L’Osservatorio scende in campo con interviste, analisi di gradimento, dati sui diversi comportamenti dei ragazzi nei vari contesti geografici e di scolarizzazione, raccolti grazie al costante lavoro degli sportelli d’ascolto, frontali e online, che restituiscono una fotografia articolata della popolazione giovanile.