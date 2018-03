Contest “La salute è una cosa seria”

L’agenzia di stampa Dire e diregiovani.it promuovono una campagna di comunicazione – in collaborazione con il ministero della Salute – per sensibilizzare i giovani ai corretti stili di vita, alle sane abitudini e alla tutela della propria salute.

All’interno della campagna di comunicazione rivestono un ruolo importante i giovani che non sono solo fruitori passivi ma protagonisti attivi.

Per questo le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado posso partecipare al contest “La salute è una cosa seria” inviando entro e non oltre il 30 giugno 2018 video, fotografie, disegni, poster e articoli attraverso i quali diffondere slogan sul tema della campagna.

Gli studenti, singolarmente o in gruppo, dovranno quindi pensare e realizzare un prodotto in grado di sensibilizzare i loro coetanei sulla necessità di proteggere e salvaguardare la propria salute.

Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo [email protected] (inserendo nell’oggetto: Contest “La salute è una cosa seria”) indicando:

Titolo Descrizione Nome dell’autore Nome della scuola Recapito di riferimento

Scadenza e premiazione

Per concorrere al premio finale gli elaborati, le foto, i video e gli spot, dovranno essere inviati entro e non oltre il 30/06/2018.

Il vincitore sarà selezionato a insindacabile giudizio della redazione diregiovani.it.

Al termine del contest saranno assegnati due premi:

Premio singolo (Gift Card Feltrinelli)

Premio gruppo classe (tablet)

I vincitori verranno premiati durante l’evento ‘La creatività fa scuola’ organizzato ogni anno nel mese di novembre.

Tutti i contributi saranno pubblicati sul sito diregiovani.it all’interno della rubrica “Giovani & Salute”.

Privacy e liberatoria

Gli elaborati multimediali prodotti (foto, video e spot) dovranno essere corredati dal consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e della liberatoria all’utilizzo dei materiali a scopo di divulgazione da parte degli autori (ovvero del genitore in caso di minore). Il consenso al trattamento dei dati e la liberatoria potranno rimanere agli atti della scuola senza obbligo di invio alla Redazione Diregiovani.

Questionari legali ed etiche

Diregiovani si riserva il diritto di modificare il regolamento in qualsiasi momento. Qualsiasi notifica relativa ad eventuali variazioni verrà pubblicata sul sito web del contest e sarà valida dalla data della pubblicazione.

Tutti i partecipanti devono seguire gli accordi europei sui diritti d’autore. I partecipanti nell’inviare i loro elaborati dichiarano di essere gli autori degli stessi e, come tali, di essere i titolari dei diritti esclusivi sui medesimi e di aver ottenuto il consenso alla pubblicazione da parte di eventuali soggetti terzi presenti nelle foto/video/spot. I partecipanti accettano altresì di non pubblicare qualsiasi tipo di materiale protetto da copyright a meno che i diritti di autore non gli /le appartengano. In ogni caso Diregiovani non potrà essere ritenuto responsabile, direttamente ed indirettamente, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo per eventuali ritardi, imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti. I progetti non devono contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni che possano nuocere o danneggiare persone o gruppi di persone.

Foto, video e testi non devono contenere, fatti, informazioni o citazioni che possano incoraggiare la persecuzione di individui per razza, opinione, nazionalità, sesso, professione o credo.

Non devono altresì incoraggiare il crimine o incoraggiare ad infrangere la legge.

Squalifica del progetto

Diregiovani può decidere di squalificare un progetto se questo non è stato presentato entro il termine di scadenza, se l’iscrizione è stata effettuata in modo parziale o se il progetto infrange qualsiasi regola della sezione Questioni legali ed etiche.

Diritti di riproduzione

Tutti i progetti sono di proprietà di Diregiovani che ha il diritto di migliorare, rivedere, ampliare, modificare o riprodurre il materiale dalla data di iscrizione.