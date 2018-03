Vorrei sapere se anche dopo lungo tempo, le droghe leggere lasciano delle conseguenze sull’organismo….

Salve,

esco da un anno con una donna di 39 anni che in passato dai 20 ai 30 anni ha fatto uso pesante di droga leggera, quasi totalmente delle cosiddette "canne". Negli ultimi anni solo sporadicamente e raramente. E’ solo da un anno che non fuma canne per niente, a parte le normali sigarette 10 al giorno.

Vorrei sapere se anche dopo lungo tempo questo tipo di droga lascia delle conseguenze sull’organismo e specialmente a livello mentale. A volte è ansiosa senza apparente motivo.

Grazie,Dandu, 49 anni,20-04-2015,Uso e abuso di…,

Caro Dandu,

dagli studi fatti non emerge una correlazione tra i difficoltà a livello mentale e l’uso di cannabis. I problemi dati da un uso prolungato di cannabis possono essere collegati all’apparato respiratorio e polmonare, o ad una eventuale compromissione delle aree della memoria.

E’ anche possiile che l’ansia della sua ragazza sia legata alla sua struttura di personalità, e chissà forse proprio a causa di questa si sono presentate delle dipendenze da nicotina o da cannabis. Ad ogni modo ti invitiamo a non farti intimorire da questo passato caratterizzato dall’uso di droghe leggere, forse avranno in qualche modo condizionato quello che la tua compagna è oggi, ma a te è piaciuta così; quindi va bene.

Un caro saluto!