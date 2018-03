Vorrei consigli per avere più autostima…

Cari dottori,

Sembrerà una domanda stupida, ma vorrei dei consigli per avere più autostima. Sono un caso disperato.

Grazie mille

,

Cara Francesca,

l’ autostima è uno stato percettivo che comprende più livelli contemporaneamente: deriva dalla conoscenza di sé e di situazioni che vengono vissute dal soggetto; da elementi affettivi che vanno ad influenzare la nostra sensibilità nel provare e ricevere sentimenti ma anche da elementi sociali che condizionano l’appartenenza a qualche gruppo e la possibilità di ricevere approvazione o meno dai componenti di quest’ultimo.

C’è da sottolineare che l’autostima è una percezione soggettiva e che quindi risulta da una nostra personale rielaborazione delle vicende.

Quando ci si sente particolarmente sfiduciati questa trova difficoltà di sviluppo e si lega ad immagini negative di noi e delle nostre potenzialità.

Proprio per questo il rafforzamento dell’autostima implica uno scardinamento di alcune rigidità e convinzioni che abbiamo su noi stessi.

A volte quello che a noi sembra essere una “brutta figura” non viene percepito come tale dagli altri. Immaginiamo commenti, derisioni e quant’altro ma in realtà è una percezione solo nostra, che proviene dal nostro imbarazzo nell’esporci.

Proprio per questo per lavorare sulla propria autostima è necessario mettersi in discussione in maniera costruttiva e non demolitrice cercando di vedere le cose da più prospettive.

Ovviamente questo processo è più semplice quando c’è qualcuno esterno che ci può aiutare a vedere meglio la situazione.

In merito a questo ti consigliamo di rivolgerti allo sportello d’ascolto della tua scuola, se ce ne è uno, o a un consultorio di zona, dove potrai incontrare professionisti in grado di aiutarti.

Speriamo di esserti stati d’aiuto, torna a scriverci quando vuoi

Un caro saluto!.,Francesca, 15 anni,25-11-2015,Disagio emotivo e/o psicologico