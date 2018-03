Salve, è da una settimana che mi sono accorta di avere una macchia rossa sul piede vicino al malleolo, sembra come se sia coagulo di sangue in superficie, premetto che non ho stregato il piede da nessuna parte. Che cosa potrebbe essere? Grazie

Veronica, 21 anni

Cara Veronica,

la pelle è l’elemento che divide il corpo dall’esterno, è la linea di confine tra sè e il mondo, quindi spesso diventa il luogo in cui vanno a somatizzarsi tanti disturbi.

Per tale ragione quando compare una macchia sulla pelle è importante considerare diverse variabili; se s’ingrandisce o regredisce nel tempo, se da prurito, se da dolore, la forma, la superficie, la grandezza, etc…

Potrebbe infatti trattarsi di un fungo, di una bolla, di una ferita, di una ciste, etc… è molto difficile fare una diagnosi a distanza.

Da ciò che dici ci sembra più una macchia dovuta a un urto o qualcosa del genere, è possibile che non te ne sia accorta, oppure di un capillare rotto e nel caso il sangue è rimasto sotto pelle.

Ti consigliamo di monitorare la zona e di verificare se tutto rientra nel giro di pochi giorni o se si presentano delle evoluzioni.

Nel caso la situazione non dovesse rientrare è bene rivolgersi a uno specialista della pelle (dermatologo) per accertamenti.

Un caro saluto!