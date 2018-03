Salve, è più di un mese che sto attraversando un periodo abbastanza difficile. Mi riferisco al mio ex… siamo stati 5 mesi insieme ma dopo 3-4 mesi mi era passata l’infatuazione così per un pò di tempo rimanevo fredda fino a quando, di conseguenza, lui si era stufato di questa situazione e mi lasciò. Ed è stato proprio da quel momento che ho realizzato di essermi sbagliata.. lui è una persona fantastica e io mi sono fatta condizionare da alcuni miei pensieri. È passato più di un mese e sono “ossessionata” da lui, non riesco proprio a togliermelo dalla testa. È un pensiero perenne e non ne posso più! Sinceramente vorrei, magari per distrarmi da questo pensiero fisso, frequentare altri ragazzi ma ho notato che ogni piccola cosa mi fa ricordare lui e quindi lascio perdere e ritorno nella situazione iniziale. Come posso fare? Grazie in anticipo!!

Cristina, 16 anni

Cara Cristina,

la prima cosa che ci chiediamo leggendo le tue parole è: piuttosto che provare a dimenticarlo, visto che è passato solo un mese quindi la questione è fresca, perchè non provare a contattarlo e a spiegarsi? Forse lo hai già fatto e lui ti ha rifiutato?

Se è vero che ti sei resa conto di esserti sbagliata e che hai capito di tenerci a questo ragazzo, ti consigliamo di farti avanti e di dimostrargli il tuo interesse.

Nel caso in cui ti rendessi conto che è solo la perdita che ti ha attivato, prenditi il giusto tempo per riflettere, è possibile che realmente lui non ti piacesse abbastanza o che tu non sia ancora pronta.

Un caro saluto!