Al liceo Telesio di Cosenza nasce la ‘LC Telesio Volley’

ROMA – Alla presenza del notaio Luigi De Santis si è costituita presso il Liceo Classico ‘Telesio’ di Cosenza, la LC Telesio Volley 2018. Dal prossimo anno il Liceo tra i più prestigiosi d’Italia vanterà anche questo importante tassello: una squadra di pallavolo che disputerà il campionato FIPAV (federazione italiana palla a volo).

Il Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, al termine della bella cerimonia che si è conclusa con il taglio della torta ha dichiarato ai giornalisti presenti: «Il Liceo ‘Telesio’ cresce ancora, questo progetto ambizioso che ho battezzato ‘Casa Telesio’ si arricchisce con un’altra sfida che, in ambito sportivo, si affianca alla nostra squadra di calcio che lo scorso anno ci ha già dato belle soddisfazioni. La squadra di pallavolo, la nostra squadra di pallavolo, che mi vedrà presidente, nasce dalla volontà di tanti, ed un ringraziamento particolare va, oltre che a tutto il personale scolastico ed al collegio dei docenti, alla prof.ssa Francesca Mastrovito che farà parte della compagine sociale, a Ferdinando e Bruno Aloe che mi sono sempre vicini con serietà ed impegno in tutti i progetti sportivi portati avanti dalla scuola. Un grazie, poi, al docente di scienze motorie Giuliano Lanzillotta, che con spirito di abnegazione ha sposato l’idea, al prof. Gennaro Canonaco, nonché ai signori Luigi Carbone e Giuseppe Stillitano ed infine al prof. Antonio Sposato, mio secondo collaboratore. Il Telesio – ha continuato il Preside – crede nel valore dello sport, crede nella possibilità di crescita che può offrire una sana attività sportiva. Siamo ovviamente ambiziosi – ha concluso Iaconianni – e ci piace fare le cose in grande, quindi, grazie anche al coach Antonio Cimino che guiderà la nostra squadra ed al sostegno della città tutta, puntiamo a grandi risultati, nella speranza che i nostri quotidiani sacrifici per rendere la scuola più attrattiva e moderna possano sempre trovare il consenso ed il giusto sostegno da parte di tutti, particolarmente delle istituzioni! Appuntamento alla prima partita che sarà certamente una prima vittoria!».