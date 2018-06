Maturità2018. “In ogni traccia riferimento ai programmi studiati”, il racconto di Asia

CAGLIARI – È la ‘tipologia D’ il tema scelto da Asia, studentessa del liceo linguistico Emanuele Piga di Villacidro, in provincia di Cagliari. Il commento sull’articolo 3 della Costituzione italiana, che parla dell’uguaglianza formale e sostanziale nel nostro ordinamento, non ha intimorito la studentessa di lingue, che dopo un primo momento di indecisione ha scelto di svolgere il tema sulla Costituzione.

“Ho letto tutte le tipologie, e le ho trovate tutte interessanti, tranne l’analisi del testo che ho scartato subito perche’ Bassani era un autore che non avevamo mai trattato nel corso dell’anno– racconta all’agenzia di stampa Dire- In un primo momento mi sono orientata sul tema storico perche’ abbiamo studiato bene Moro e De Gasperi, ma alla fine ho preferito sviluppare la tipologia sull’attualita’, l’analisi dell’articolo 3 della Costituzione”.

Per Asia e i suoi compagni, comunque, si e’ trattato di una prova non particolarmente difficile: “In generale le prove erano fattibili, dice, in ogni traccia c’erano dei riferimenti ai programmi che abbiamo fatto quindi non c’era nulla di sorprendente, ci siamo trovati tutti abbastanza bene”. Adesso pero’ la testa va gia’ alla seconda prova: “Oggi l’ansia c’e’ stata, ma sicuramente domani ce ne sara’ ancora di piu'”. Per gli studenti del linguistico, infatti, il secondo giorno di esami prevede la lingua straniera, e Asia e i suoi compagni dovranno vedersela con il francese.