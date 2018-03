Nuova edizione del Tg Diregiovani

In Venezuela una legge contro l’odio

Il Venezuela ha approvato una legge contro l’odio, che prevede una pena fino a 20 anni di carcere per chi la infrange. Nelle intenzioni dell’Assemblea costituente venezuelana la legge è destinata a colpire i media: punisce, infatti, chi diffonde messaggi che istigano alla violenza o all’odio attraverso televisione, radio o social media. Un’accusa che il presidente Nicolas Maduro indirizza spesso all’opposizione. Secondo alcuni diplomatici europei, Bruxelles si starebbe preparando a imporre un embargo sulle armi e altre sanzioni contro il Venezuela, in risposta alla crisi politica in cui versa il Paese.

Negli Stati Uniti a scuola con lo zaino antiproiettile

Le scuole americane, spinte dal susseguirsi di drammatiche sparatorie in luoghi pubblici, si stanno attrezzando per garantire e migliorare i sistemi di sicurezza. Per 120 dollari, a Miami un istituto scolastico ha deciso di fornire ai propri studenti una protezione individuale: uno zaino corazzato. Questo accessorio, dal peso di circa 500 grammi, può proteggere da proiettili di pistola, ma non è abbastanza spesso per resistere a un colpo di fucile. Si può acquistare sul sito web della scuola.

Danimarca, la cagnolina Iceberg è salva

Iceberg è salva e potrà far ritorno in Italia dal suo padrone. Il parlamento danese ha approvato all’unanimità una legge che permetterà il rilascio della cagnolina, un esemplare di dogo argentino. Razza proibita in Danimarca. Iceberg era stata perciò sequestrata lo scorso maggio e destinata all’abbattimento. Ora, grazie anche alla mobilitazione italiana, nel paese scandinavo cambieranno le regole. Le specie proibite, introdotte da stranieri in buona fede, potranno essere rimpatriate e non andranno più abbattute.

iPad come iPhone X, Apple saluta il tasto fisico sui tablet

iPad come iPhone X. È questa la nuova frontiera che Apple vuole varcare. Secondo quanto rivelato da Bloomberg, Cupertino sarebbe al lavoro per rivoluzionare i suoi tablet già a partire dal 2018. Il modello di riferimento per il cambiamento è l’ultimo arrivato in casa Apple, l’iPhone X appunto. Schermo più grande, bordi sottili e l’addio al tasto fisico introdotto sugli iPad nel 2010. È così che il display si fa all screen con le cornici ridotte al minimo indispensabile. A proposito di display, quello dell’iPad di nuova generazione, a differenza di quello montato su iPhone X, non dovrebbe essere OLED.

“The Big Sick – Il matrimonio si può evitare, l’amore no”

Arriverà in sala il prossimo 16 novembre “The Big Sick – Il matrimonio si può evitare, l’amore no” diretto da Michael Showalter. Basato sulla vera storia degli sceneggiatori del film e coppia nella vita, Emily V. Gordon e Kumail Nanjiani, il film racconta tutto ciò che l’aspirante comico pakistano Kumail e la sua fidanzata americana Emily hanno dovuto affrontare per superare i pregiudizi delle rispettive famiglie e 1.400 anni di antiche tradizioni. Una commedia romantica, divertente e commovente, ricca di idee e battute sulla diversità culturale e i matrimoni combinati.