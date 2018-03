Nuova edizione del Tg Diregiovani

Olimpiadi di Tokyo 2020, presentate le mascotte

Scelte ufficialmente le due mascotte delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020. La coppia, realizzata dal graphic designer di Fukuoka Ryo Taniguchi, è stata votata da milioni di studenti in tutto il Giappone. Le mascotte rappresentano entrambe dei supereroi. Quella blu delle Olimpiadi ha un forte senso di giustizia e può spostarsi in qualsiasi luogo istantaneamente. Ispirata ai fiori di ciliegio, quella rosa paralimpica ha un cuore gentile e può muovere le cose con la forza del pensiero. Le Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno dal 24 luglio al 9 agosto 2020.

Roma, dal 15 al 18 marzo torna ‘Libri Come’

È dedicata alla ‘Felicita’ la nona edizione di Libri Come, la festa del libro e della lettura che invade l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Dal 15 al 18 marzo saranno oltre 130 gli appuntamenti in programma e ben 300 gli scrittori, tra italiani e stranieri, del calibro di Nicole Krauss e Andrea Camilleri. Come lo scorso anno l’inaugurazione coinvolgerà 10 biblioteche di Roma dove saranno presentati 10 libri da 10 scrittori. Il curatore della festa, Marino Sinibaldi, ha spiegato che la scelta del tema ‘Felicita’ “è una provocazione e una sfida a noi stessi. La lettura e’ fatta di momenti felici, anche quando leggiamo cose tristi”.

Tra la vita e la morte, Robbie Williams soffre di depressione

“Ho una malattia nella testa che sta cercando di uccidermi e da cui devo difendermi”. Con queste parole Robbie Williams ha confessato al mondo di soffrire di depressione. In una lunga intervista rilasciata al The Sun, il cantante racconta della sofferenza che lo attanaglia da tutta la vita e che l’ha proiettato in una sorta di montagna russa. Un modo di vivere molto simile a quello di George Michael, scomparso il 25 dicembre 2016, perdendo la stessa battaglia. Un evento che per Robbie ha rappresentato un campanello d’allarme. Il 44enne è stato vicino più volte alla morte, tanto da aver paura adesso a rimanere solo.

Lady Bird, da oggi al cinema

Arriva oggi al cinema Lady Bird. Dietro la macchina da presa il debutto alla regia di Greta Gerwig. La regista statunitense porta sul grande schermo il legame dolce e un po’ amaro tra una madre e una figlia. La protagonista, interpretata da Christine McPherson, è esattamente come sua madre: selvaggia, supponente e determinata, un’infermiera che lavora instancabilmente per mantenere la sua famiglia dopo che suo padre perde il lavoro. La pellicola della Gerwing è uno sguardo commovente sulle relazioni che ci formano, le credenze che ci definiscono e l’ineguagliabile bellezza di un luogo chiamato casa.

Spice Girls invitate speciali al matrimonio di Harry e Meghan

Le Spice Girls saranno le invitate speciali al matrimonio reale di Harry e Meghan. La lista degli invitati è ancora top secret. A dare qualche indizio su come sarà il ricevimento nuziale ci ha pensato Melanie Brow, ovvero Mel B delle Spice Girls. La cantante si è lasciata sfuggire, durante il talk show americano The Real, che la girl band ha ricevuto gli inviti ufficiali per partecipare. “Ci saranno tutte le Spice Girls”, ha confessato incitata dalla conduttrice.